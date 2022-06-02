柯瑞動人感言：3年經歷傷病、疫情 都為冠軍而戰

柯瑞說，勇士經歷的一切，都是為了終極目標，回到總冠軍賽這個舞台，為了有機會為另一個冠軍而戰。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 八年六次殺進總冠軍賽 ，對陣波士頓賽爾特人隊。在1日的總冠軍賽媒體開放日上，勇士球星柯瑞 動情的說，從2019年總冠軍賽第六場到如今的3年時間，勇士團隊有三人傷病，湯普森十字韌帶撕裂，他的骨折，格林的傷病，還有新冠疫情，「勇士經歷的一切，都是為了終極目標，回到總冠軍賽這個舞台，為了有機會為另一個冠軍而戰。」

柯瑞在練習投籃。（記者劉先進／攝影）

1日的媒體開放日活動上，雲集數百家媒體，面對記者的長槍短炮，勇士多次進入總冠軍賽的柯瑞、湯普森、格林、伊古達拉等人經驗豐富，在訓練時非常放鬆，大家有說有笑，氣氛很好。就連首次參加總冠軍賽的維金斯，也抱著籃球樂個不停，和隊友談笑風生。

維金斯是勇士攻防兩端的核心。（記者劉先進／攝影）

柯瑞說，此次進入總冠軍賽與此前的不同在於，過去四年的經歷。從2019年總冠軍賽第六場（勇士遭遇杜蘭特、湯普森的傷病，最終兵敗多倫多暴龍）到現在，勇士作為一個團隊所經歷了一切，有球員受傷了。過去兩年半發生的疫情。「我們經歷的一切，都是為了終極目標，回到總冠軍賽這個舞台，為了有機會為另一個冠軍而戰。」

普爾在媒體開放日練習投籃。（記者劉先進／攝影）

柯瑞說，湯普森剛剛結束了難以想象的康復之旅，他自己的手骨折。格林因為不同的原因受傷。「我們有很多年輕人加入，並試圖重新找回作為核心的化學反應，但也讓這些人加快步伐，瞭解他們如何幫助我們，如何幫球隊獲勝。考慮到2019年以來發生的事情的背景，我們又回到了這裡，所以今年很特別。」

柯瑞說，抬起頭來，會發現在過去兩年所做的所有工作都得到了回報，「球隊建立在經驗和老將的基礎上。」

格林表示，塞爾特人的每個球員都在防守，令人欽佩和尊重，「沒有一個上場的人不在防守端付出110%的努力。你必須對教練烏度卡 (Ime Udoka)給予很高的尊重。大家對塞爾特人提出更多要求，但他們有所回應，這在很大程度上歸功於他。斯瑪特也值得稱讚，他是防守方面的領導者。為了讓每個人都進來打球，必須要有一些領導力，把所有的人團結在一起，讓某個人負責。 」

勇士教頭柯爾說，塞爾特人的斯瑪特（Marcus Smart）是後衛版的格林。他在防守方面無所不能，非常聰明，能預測比賽回合。他多才多藝，可以防守1到5號位。「他贏得年度最佳防守球員是有原因的。他是一個出類拔萃的防守者，可能也是一個被低估的進攻型球員。」

他還稱讚塞爾特人是優秀的防守團隊，有超級運動能力，比賽有連續性。他們年復一年地以同樣的核心進入季後賽。因此，這是一支以非常自然、有機的方式走到這一步的球隊。傳統上，這就是在NBA中行之有效的方式。看一下這些年的經歷，球隊通過選秀培養一支球隊，在季後賽中吃苦頭輸球，然後爬起來，進入總決賽。

柯爾說，勇士和塞爾特人是以同樣的方式建立起來的。「我們幾次進入季後賽，和一些年輕人一起，獲得越來越多的經驗，並取得突破。我喜歡的是，這是兩支主要以耐心和通過選秀和發展、球員發展和連續性建立的球隊。這對籃球運動有好處。希望每個人都能保持健康或變得健康，我們將會有一個地獄般的系列賽。」