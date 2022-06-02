太浩湖超大豪華遊艇欠債近85萬 將遭拍賣

聯邦法庭宣布，將拍賣停泊於南太浩湖上的豪華遊艇。名為「塞拉玫瑰」（Sierra Rose）遊艇全長85呎，2005年下水時是當時太浩湖上最大的非商業遊艇。（電視新聞截圖）

聯邦法庭宣布將拍賣 停泊於南太浩湖上的豪華遊艇。根據報導，聯邦法警因法庭宣判豪華遊艇船主積欠84萬8062元，已將這艘遊艇沒收。

這艘又名「塞拉玫瑰」（Sierra Rose）遊艇全長85呎，建於2005年。太浩玫瑰是由愛達荷州 設計師芬內德 (Fred Finned) 設計建造。遊艇分成三層，內設三個臥房、三個浴室，有液壓電動扶手、LED甲板登設備等。

遊艇內另設有廚房、壁爐、熱水池等。2017年9月27日起電視連續劇「摩登家庭」 (Modern Family)開播時，曾長期租借這艘豪華遊艇。

2020年7月塞拉玫瑰公司 (Sierra Rose LLC)因積欠鉅款，面臨法律訴訟。聯邦法警局查收塞拉玫瑰豪華遊艇。2021年6月法庭宣判原告Cap One公司勝訴。根據全案訴訟內容，遊艇建造時。貸方同意投資 塞拉玫瑰公司造船費用，投資上限高達400萬元。

當塞拉玫瑰造成時，當地輿論認為是當時太浩湖最大的非商業用遊艇。

根據報導，賽拉玫瑰2008年時以高達325萬元天價拍賣售出。當時這艘豪華遊艇停泊於太浩湖珊瑚礁島碼頭 (Tahoe Keys Marina)。競標者必須先付押金1萬元。這項由蘋果拍賣商 (Apple Autioneering) 主辦的拍賣會經過一段時日後才找到買主。找到買主時，底艙已進水，必須全面整修才能交貨。