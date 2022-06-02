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同志驕傲月 金山監獄升彩虹旗

記者王子涵／舊金山報導
進入6月同志驕傲月，國旗與彩虹旗由衛兵護送入場，並進行升旗儀式。（記者王子涵／攝影）
進入6月同志驕傲月，國旗與彩虹旗由衛兵護送入場，並進行升旗儀式。（記者王子涵／攝影）

進入6月同志驕傲月（LGBTQ Pride Month），超過100名來自舊金山縣警辦公室、警局、消防局的一線急救人員聚集在舊金山縣三號監獄，舉行升彩虹旗儀式；多名性少數（LGBTQ）成員表達對於自我身分的驕傲之情，並稱讚舊金山對於LGBTQ社區的包容和認可。

縣警辦公室副總警長恩格勒（Joseph Engler）歡迎所有到來的一線應急部門成員，「當壞事發生時，我們是人們最信賴的人，我們之間也相互信任。」恩格勒說，「今日我們團結在一起，共同慶祝同志驕傲月的到來，我為到場的每個人感到驕傲。」

警隊長蒂爾頓（Stephen Tilton）表示，這是縣警辦公室第二年舉行升彩虹旗（Pride Flag）的儀式。

警司鮑爾森（Kevin Fisher-Paulson）表示，人們都認為同志驕傲運動是在Stonewall發起的，但其實是在舊金山監獄門口發起的。1940年代，剛剛從軍隊退役薩里亞（Jose Juilo Sarria）進入大學，想成為一名老師，但因為同志身分被發現，以「道德問題」被關進監獄，成為老師的夢想也破滅。出獄後，他成為脫衣舞者，鼓勵所有同志社群對認同自我身分，並組織他們去監獄門外遊行，給所有因道德問題被關進監獄的人們帶去希望。

溫特斯是第五代舊金山人、第二代舊金山警察，她很自豪成為一名跨性別女同志。（記者王...
溫特斯是第五代舊金山人、第二代舊金山警察，她很自豪成為一名跨性別女同志。（記者王子涵／攝影）

「直到今日，超過五分之一的LGBTQ警員還遭遇到不同程度的職場歧視。」鮑爾森說，「每一名選擇佩戴起警徽的LGBTQ成員都需要極大的勇氣。」

隨後在鮑爾森的指揮下，國旗與彩虹旗由衛兵護送入場，並進行升旗儀式。

巴克斯特表示，我們仍需努力，激勵鼓舞年輕人進行改變，不畏懼展示自我。（記者王子涵...
巴克斯特表示，我們仍需努力，激勵鼓舞年輕人進行改變，不畏懼展示自我。（記者王子涵／攝影）

舊金山警局警員溫特斯（Kathryn Winters）是第五代舊金山人、第二代舊金山警察，很自豪成為一名跨性別女同志。「聽到之前LGBTQ群體的故事，我本應被關在監獄內側，而不是現在站在這裡，身穿警服，這體現了整個社會、城市以及警局的改變。」溫特斯說。

超過100名來自縣警辦公室、警局、消防局的一線急救人員共同慶祝升彩虹旗儀式。（記...
超過100名來自縣警辦公室、警局、消防局的一線急救人員共同慶祝升彩虹旗儀式。（記者王子涵／攝影）

消防局副隊長巴克斯特（Jonathan Baxter）從小就立志要服務於公共社區，長期以來一線急救部門都是被異性戀白人所主導。如今他看到多種族、多性取向的部門服務與這座城市時，非常感動，他很驕傲成為LGBTQ社區的一員，「我們仍需努力，激勵鼓舞年輕人進行改變，不畏懼展示自我。」巴克斯特說。

超過100名來自縣警辦公室、警局、消防局的一線急救人員，1日來到舊金山縣三號監獄...
超過100名來自縣警辦公室、警局、消防局的一線急救人員，1日來到舊金山縣三號監獄，舉行升彩虹旗儀式。（記者王子涵／攝影）

今年由於同志大遊行委員會禁止一線急救部門成員身穿制服參與遊行，市長辦公室、縣警辦公室、警局、消防局等都發表聲明將退出遊行活動，以示抗議，直到目前，該委員會仍未對禁穿制服的規定進行更改。

恩格勒對所有到來的一線應急部門成員表示歡迎。（記者王子涵／攝影）
恩格勒對所有到來的一線應急部門成員表示歡迎。（記者王子涵／攝影）

舊金山 同志 LGBTQ

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