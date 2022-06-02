涉專告小商業違反ADA 惠特克：續增訴訟

舊金山和洛杉磯兩地地檢處在4月曾共同發表聲明，對惠特克及其他15名律師提出民事訴訟。圖為舊金山檢察長博徹思。（記者王子涵／攝影）

利用「美國殘疾人法案」（簡稱ADA）對小商業提起欺詐性訴訟的律師惠特克（Brian Whitaker），日前在聯邦法院兩個小時的作證環節中，又披露了他的新計畫，他指出要繼續保有甚至可能增加他在灣區訴訟案件的數量。

惠特克所經營的Potter Handy LLP律所，在疫情 期間向小商業提出數千宗涉及欺詐性的訴訟，僅在舊金山 一地就有多達250宗訴訟，他逼迫店主達成每人1萬元以上的現金和解，使得本就艱難度日的小商業主雪上加霜。舊金山和洛杉磯兩地地檢處在4月曾共同發表聲明，對惠特克及其他15名律師提出民事訴訟。

根據舊金山地檢處統計，過去四年中，加州 小商業已經向惠特克所在的律師樓，總共支付了數千萬元。

地檢處認為，惠特克需要在商店或餐廳等公共場所親自遇到無障礙設施，而且必須在未來有可能會再次返回該場所，才能使聯邦法院對ADA法案有管轄權，如果沒有這樣的真正意圖，他將不具備起訴的法律地位。

惠特克在法庭中表示，他和律師已經開始實施新的計畫。他將重回每一個他起訴的地方，並檢查商戶是否已經糾正違法行為。

他表示，他會拍照取證，如果違規行為還存在，他將再次起訴這些小商業。在1800多家被起訴的小商業中，他至少會返回其中的一部分，他承認不可能返回所有的商戶。

由於沒有合法的起訴權，惠特克在一些訴訟中敗下陣來，讓他感到失望和沮喪，因為他自己的名字已經和一些不好的含義有關。他堅持認為，自己是一個有誠信、榮譽感的人，為自己所做的工作感到自豪，為整個州的殘疾人創造便捷。