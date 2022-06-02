我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

涉專告小商業違反ADA 惠特克：續增訴訟

記者王子涵／舊金山報導
舊金山和洛杉磯兩地地檢處在4月曾共同發表聲明，對惠特克及其他15名律師提出民事訴訟。圖為舊金山檢察長博徹思。（記者王子涵／攝影）
舊金山和洛杉磯兩地地檢處在4月曾共同發表聲明，對惠特克及其他15名律師提出民事訴訟。圖為舊金山檢察長博徹思。（記者王子涵／攝影）

利用「美國殘疾人法案」（簡稱ADA）對小商業提起欺詐性訴訟的律師惠特克（Brian Whitaker），日前在聯邦法院兩個小時的作證環節中，又披露了他的新計畫，他指出要繼續保有甚至可能增加他在灣區訴訟案件的數量。

惠特克所經營的Potter Handy LLP律所，在疫情期間向小商業提出數千宗涉及欺詐性的訴訟，僅在舊金山一地就有多達250宗訴訟，他逼迫店主達成每人1萬元以上的現金和解，使得本就艱難度日的小商業主雪上加霜。舊金山和洛杉磯兩地地檢處在4月曾共同發表聲明，對惠特克及其他15名律師提出民事訴訟。

根據舊金山地檢處統計，過去四年中，加州小商業已經向惠特克所在的律師樓，總共支付了數千萬元。

地檢處認為，惠特克需要在商店或餐廳等公共場所親自遇到無障礙設施，而且必須在未來有可能會再次返回該場所，才能使聯邦法院對ADA法案有管轄權，如果沒有這樣的真正意圖，他將不具備起訴的法律地位。

惠特克在法庭中表示，他和律師已經開始實施新的計畫。他將重回每一個他起訴的地方，並檢查商戶是否已經糾正違法行為。

他表示，他會拍照取證，如果違規行為還存在，他將再次起訴這些小商業。在1800多家被起訴的小商業中，他至少會返回其中的一部分，他承認不可能返回所有的商戶。

由於沒有合法的起訴權，惠特克在一些訴訟中敗下陣來，讓他感到失望和沮喪，因為他自己的名字已經和一些不好的含義有關。他堅持認為，自己是一個有誠信、榮譽感的人，為自己所做的工作感到自豪，為整個州的殘疾人創造便捷。

舊金山 加州 疫情

上一則

同志驕傲月 金山監獄升彩虹旗

下一則

柯瑞動人感言：3年經歷傷病、疫情 都為冠軍而戰

延伸閱讀

東灣豪宅銷量去年成長300% 灣區億萬富翁多

東灣豪宅銷量去年成長300% 灣區億萬富翁多
加州治安糟 團體籲選民屏棄黨派 選承諾嚴打罪犯候選人

加州治安糟 團體籲選民屏棄黨派 選承諾嚴打罪犯候選人
投入650萬 布里德：5年內終結金山跨性別遊民

投入650萬 布里德：5年內終結金山跨性別遊民
舊金山地檢處受害者服務 新增亞太裔部門

舊金山地檢處受害者服務 新增亞太裔部門
警察太忙？檢被迫租車運嫌犯 金山檢警再爆不合

警察太忙？檢被迫租車運嫌犯 金山檢警再爆不合

熱門新聞

華人彭一玲在沙加緬度酒店開會。有槍手衝入酒店，警方宣布就地避險。（彭一玲供圖）

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

2022-05-25 19:00
華人黃展文拍下劫匪逃跑時的視頻，圖為視頻截圖。（黃展文太太馮泳恩提供）

奧克蘭華埠2匪沿路搶 6華人見義勇為狂追圍堵

2022-05-30 02:00
阿賽頓(Atherton)一直被排名是全國最昂貴房屋的郵遞區號，平均稅收差異最高、略高過3萬5000元。(圖取自阿賽頓市官方臉書)

13號法案 致灣區各地產稅不均 工薪家庭恐更難擁房

2022-05-28 02:20
委利賀漁民非法捕撈250多隻珍寶蟹。（美聯社）

涉非法捕蟹 亞裔漁民獲利6萬多 恐遭罰百萬

2022-05-31 02:00
聖荷西17歲高中生萊斯特因為遇到性勒索詐騙自殺身亡。（電視新聞截圖）

留字條…聖荷西17歲高中生遭性勒索 自殺身亡

2022-05-24 14:35
優勝美地獲選全球前十大最美國家公園。（美聯社）

全球前10大國家公園 加州優勝美地 排名第5

2022-06-01 02:00

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎