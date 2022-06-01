加州染疫死亡 逾2萬人被漏估 集中在南北兩端多個農村縣

研究顯示，加州疫情期間的死亡人數被低估約2萬人。（美聯社）

疫情 持續肆虐兩年多，根據官方統計，加州 已有超過9萬人死於新冠肺炎，人數與東灣聖利安住（San Leandro）的人口相當。但研究認為，新冠疫情在加州造成的實際死亡人數遠大於官方數據，應有超過2萬個集中在南北兩端多個農村縣的「隱藏」死亡人數，並未被統計。

研究人員表示，這些「隱藏」死亡人數未被統計在內，原因除了出於政治理由被故意忽略之外，還包括許多與槍枝暴力、交通事故、吸毒過量和醫院不堪負荷有關的死亡人數。

根據國家衛生統計中心（National Center for Health Statistics）研究人員收集的數據，加州截至2021年底，有約7萬5000人死於新冠肺炎，但在同一時間範疇內，加州統計到的死亡總人數比疫前多出9萬5000人，代表約有1萬9000個死亡個案被官方新冠數據排除在外；這些所謂的「非新冠超額死亡人數」（non-COVID excess deaths），又稱「剩餘超額死亡人數」（residual excess deaths），使加州截至2021年底在疫情期間死亡的人數大增25%。

波士頓大學公共衛生學院教授史托克斯（Andrew Stokes）指出：「加州有一些縣嚴重漏估死亡人數，導致加州的死亡總人數明顯被低估。」

儘管其他研究團隊也計算了超額死亡人數和剩餘死亡人數，但史托克斯團隊將數據以縣為單位詳細列出，提供了可以了解加州哪些地區出現最大隱藏數據的途徑。

研究發現，加州超額死亡人數最多的縣包括北部的蒙多西諾縣（Mendocino）和特哈馬縣（Tehama），以及南部的肯恩縣（Kern）和帝王縣（Imperial）。

舊金山 的非新冠超額死亡人數也很高，是官方新冠死亡人數564人的兩倍；舊金山的剩餘超額死亡率為每1萬人有8.5人，遠高於加州每1萬人有5人。

對加州超額死亡進行深入研究的舊金山加大傳染病學家多明哥（Kirsten Bibbins-Domingo）表示，疫情期間額外的超額死亡人數有其複雜且重疊的因素。

與史托克斯合作進行研究的多明哥表示，由於醫療系統非常混亂，造成許多人放棄就醫，代表因其他原因死亡的人數會隨著時間增多，例如癌症和阿茲海默症的死亡人數可能有所增加，因為能夠和過去一樣定期到診所和醫院看診的人減少了。

另一個重要因素是「外因性死亡」（external causes of death），包括車禍死亡、槍枝暴力死亡、藥物過量死亡等，這些類型的死亡自疫情開始以來明顯大幅增加。多明哥表示，雖然這些外因性死亡人數僅占疫情超額死亡人數的一小部分，但這些數字很重要，因為它們代表了特定社區，例如舊金山遊民人口或屋崙高槍擊率邊緣化社區的人口死亡狀況。

多明哥指出，出於某些原因，部分新冠死亡人數無法被統計，她表示：「社區裡有許多沒有被檢測到的新冠病例，這些病例有許多在自己住家內死去，尤其是在疫情早期。」

此外，多明哥也說：「新冠疫情是高度政治化的疫情。我們在選舉中選出的許多法醫官員都是執法單位出身，這個偏差現象也導致新冠死亡人數會被系統性漏報。」