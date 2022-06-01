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勇士穆林訪華埠 慶平園公屋2球場翻新使用

記者李怡／舊金山報導
華埠平園公屋舊籃球場重建大翻新後投入使用開幕典禮現場。 左一為勇士名宿穆林。(記者李怡╱攝影)
華埠平園公屋舊籃球場重建大翻新後投入使用開幕典禮現場。 左一為勇士名宿穆林。(記者李怡╱攝影)

舊金山華埠平園公屋兩個舊籃球場翻新後使用，5月31日下午在柏思域街舉行開幕典禮，NBA金州勇士隊社區基金與合作夥伴太平洋瓦電公司（PG&E）、 Wender Weis Foundation基金會，合力將華協中心（CCDC）的華埠平園公屋兩個舊藍球場重建翻新。

煥然一新的新球場，將為平園增加新的實用戶外空間，讓居民有空時可以休息、娛樂、打籃球，歷經兩年多的新冠病毒肆虐，這個新的戶外空間，為平園社區居民提供放鬆身心的好去處。開幕式當天，金州勇士名宿穆林（Chris Mullin）與多位民選官員、社區領袖代表到場慶賀。

華協中心行政主任楊重賢說：「這次在金州勇士社區基金的助力下，為平園公屋翻新的兩個籃球場，不只是為社區居民提供運動場地，更多的是為這個社區帶來希望與活力，可以為住在公屋的青少年埋下一顆夢想的種子，以增加年輕人對打籃球的興趣，孕育未來更多的林書豪、姚明、Steph(柯瑞)」。

他強調，這兩個球場的翻新再使用，將給社區內的年輕人與家庭產生深遠的影響。

穆林說：「我有同樣的社區成長經歷，是籃球給了我面對生活挑戰的勇氣，回顧我成長的歷程，小時候打球的球場對我的教育和練習來說至關重要。籃球運動讓我有機會結識不同背景的人，讓我保持開放的心態。體育教會我所有的東西。希望今天建在平園公屋的這兩個球場，可以在華埠社區內起到關鍵的作用，願大家喜歡這個球場，可以清潔愛護好它，同時歡迎更多人加入金州勇士基金會的隊伍，做出更多自豪的建設。」

當天開幕儀式完畢之後，金州勇士籃球隊派出專業教練，為50多名8歲至18歲青少年作打球技巧和技術演練。

翻新的兩個籃球場，一個位於柏思域街655號；另外一個在中平園，柏思域街795號。當天開幕儀式就在大翻新後的籃球場上召開，近百位社區民眾到場慶祝，高興表示新球場的建設，會為家裡青少年的成長帶來很多的便利，促使他們身心健康平衡發展。

舊金山市第一區市議員陳詩敏、市府律師邱信福代表、第三區市議員佩斯金代表、第六區市議員麥德誠代表、檢察長博徹思、估值官郭華健、縣警局局長宮本、方小龍牧師等，以及平園居民聯誼會與眾多社區居民，共同出席開幕式。

圖為翻新後的籃球場。（記者李怡╱攝影）
圖為翻新後的籃球場。（記者李怡╱攝影）

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