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沙加緬度 出現第3例猴痘疑似病例

編譯組／綜合5月31日電
沙加緬度縣宣布出現第三例猴痘疑似病例。（美聯社）
沙加緬度縣宣布出現第三例猴痘疑似病例。（美聯社）

繼一周前宣布出現首例猴痘（monkeypox）病例後，衛生官員5月31日表示，沙加緬度縣出現了第三例猴痘疑似病例。

沙加緬度縣衛生局發言人馬特（Samantha Mott）5月31日證實該縣出現第三例猴痘疑似病例，這起病例是一名與首例猴痘病例有密切接觸的民眾，他們是透過追蹤接觸者發現到這起病例，目前正在等待聯邦疾病防治中心（CDC）的確認。

沙加緬度縣衛生局5月24日公布發現首例猴痘疑似病例，5月26日經CDC檢測後證實的確為猴痘病例。沙加緬度縣衛生局局長卡西利耶（Olivia Kasirye）指出，這名猴痘確診者最近剛從歐洲旅遊返回沙加緬度縣，第二起病例與這名確診者有過密切接觸。

包括卡西利耶在內的衛生官員和專家都表示，猴痘病毒目前對公眾的威脅性很小，因為這種病毒是透過長時間皮膚接觸傳播的。

猴痘症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、背痛、淋巴結腫大、發冷和疲憊，患者通常會在發燒後一到三天開始起疹子，大部分都是先從臉部開始，然後再擴散到身體其他部位。

衛生局表示，猴痘的潛伏期為一到兩周，但也可能長達三周，症狀通常會持續兩到四周。

CDC表示，截至30日晚上，美國一共出現了15起猴痘病例，包括加州3例、佛羅里德州3例、科羅拉多州、紐約州和猶他州各2例、麻州、維吉尼亞州和華盛頓州各1例。

猴痘 CDC 維吉尼亞州

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