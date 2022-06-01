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勇士問鼎總冠軍 柯瑞領軍鋼鐵陣容 6招制敵

記者劉先進╱舊金山報導
柯瑞如何強攻、如何破包夾，令人期待。（記者劉先進／攝影）
柯瑞如何強攻、如何破包夾，令人期待。（記者劉先進／攝影）

金州勇士八年內第六次殺入總冠軍賽，對手是波士頓塞爾特人隊。百回合進攻效率，勇士排名第一。防守效率塞爾特人聯盟第二。此次總冠軍賽，可謂最強進攻迎戰最強防守。勇士要問鼎總冠軍，進攻防守，有六大招數。進攻上，柯瑞面臨包夾的選擇，全隊的三分，X因素維金斯的發揮和普爾率領替補陣容的進攻。防守上，如何鎖死兩大得分手塔圖姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown），放空其他投射三分的球員。

維金斯的進攻，是勇士得分方面的X因素。（記者劉先進／攝影）
維金斯的進攻，是勇士得分方面的X因素。（記者劉先進／攝影）

勇士的進攻，是以柯瑞為發動機，透過快速傳球、內切，掩護和擋拆，給射手製造進攻空間。自從2014到2015賽季以來，接球投三分的前兩名，湯普森投中1129個，柯瑞投中1110個。今年季後賽，三分總數最多的球員中，柯瑞投中60記，排名第一。湯普森投中57記，排名第三。賽季至今，勇士得分中，67%來自助攻，平均運球時間少於2.03秒，平均觸球時間2.8秒，均為聯盟最少。勇士的進攻可以用幾個詞語形容，球不粘手，馬不停蹄，行雲流水。

湯普森的取分至關重要。（記者劉先進／攝影）
湯普森的取分至關重要。（記者劉先進／攝影）

塞爾特人的防守，拼短輪換、無限換防，並輔以包夾。勇士進攻上，要解決好幾個難點，柯瑞面臨包夾的選擇，全隊的三分，維金斯的內切、中投，以及普爾率領替補陣容的得分。

在擋拆後，柯瑞面對塞爾特人大個子威廉姆斯(Robert Williams III)等人，應該堅決攻擊。如果面臨包夾，要快速出球，利用格林的弧頂策應等方式，給湯普森等人三分投射機會。畢竟季後賽至今，勇士場均命中三分和三分命中率都排在聯盟前四。勇士的X因素是維金斯，擊敗獨行俠的系列賽中，他場均18.6分，7.2個籃板，其持球進攻，內切、中投非常有效。當柯瑞陷入包圍圈時，維金斯的進攻很重要。另外，普爾率領替補陣容時，也需要支撐勇士進攻。西區冠軍賽面對獨行俠防守並不強硬的側翼，普爾進攻大放光彩。但即將面對塞爾特人的強烈對抗，如何利用靈動步伐突破，又或藉助格林和魯尼擋拆投射三分，令人期待。

勇士可能會包夾塞爾特人的王牌塔圖姆。（記者劉先進／攝影）
勇士可能會包夾塞爾特人的王牌塔圖姆。（記者劉先進／攝影）

防守方面，勇士整體的策略可能是聯防包夾、放空三分相對不准的球員。塞爾特人的進攻，是多人持球，多點發起，遍地開花。季後賽至今，場均助攻中，斯瑪特（Marcus Smart）6.2次，王牌側翼塔圖姆和布朗分別5.9次和3.5次。中鋒霍福德（AI Horford）也有3.5次。塞爾特人的得分助攻率為65.5%，與勇士（66.9%）不相上下。

針對塔圖姆的超強進攻能力，勇士極可能讓維金斯主防，適當聯防或包夾，逼迫塔圖姆出球，考驗塞爾特人的傳球能力和其他球員的三分回應。湯普森或即將復出的佩頓（Gary Payton）防守第二攻擊手布朗，在內線堆人鎖死突破路線。格林對位霍福德，伺機掃蕩包夾持球者。而魯尼對位威廉姆斯。塞爾特人季後賽三分場均命中13.4個，命中率36.2%，和勇士在伯仲之間。但球隊防守，總是有所取捨，鎖死最強或最穩定得分手，讓對手其他球員來擊敗自己。

總冠軍賽即將在6月2日登場，且看雙方如何排兵布陣。

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