我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

全球前10大國家公園 加州優勝美地 排名第5

編譯組／綜合30日電
優勝美地獲選全球前十大最美國家公園。（美聯社）
優勝美地獲選全球前十大最美國家公園。（美聯社）

儘管對自己的國家公園很癡迷，美國卻不是唯一珍惜和保護其景觀的國家。世界上有6000多個國家公園，有哥斯大黎加的科科瓦多，有紐西蘭的峽灣，那裡冰川在冰河時代末期退縮時，在高山上刻下了15個壯觀的峽灣。

現在TheLuxuryTravelExpert.com對10個最美麗的公園進行了排名。這是一項不可能完成的任務，因為它們都以如此不同的方式令人驚嘆。智利的Torres del Paine以其陡峭的山脈、晶瑩的湖泊和冰川位居榜首，另有納米比亞廣闊而幹旱的Namib-Naukluft國家公園（第2名）和澳大利亞的Kakadu公園（第9名）。其中後者面積巨大，相當於瑞士的一半，由澳洲公園管理局與過去6萬5千年來一直生活在這裡的原住民合作管理。

加州的優勝美地國家公園也上榜了，排在第五位。如果你打算在今年夏天遊覽這個公園，請記住，從現在到9月30日，在上午6時到下午4時之間，開車進入或通過優勝美地山谷，需要預訂。如果沒有預約，可以在黎明前開車，或更好的是，乘坐優勝美地地區交通系統（YARTS）的巴士。或者你可以去Hetch Hetchy，它位於公園的北端，人流明顯較少。

世界前10名公園：

1 Torres del Paine國家公園，智利

2 Namib-Naukluft國家公園，納米比亞

3 冰川國家公園，蒙大拿州和加拿大

4 Serengeti國家公園，坦桑尼亞

5 優勝美地，加利福尼亞州

6 Fiordland峽灣國家公園，紐西蘭

7 Yellowstone黃石國家公園，懷俄明州

8 Corcovado科科瓦多國家公園，哥斯大黎加

9 Kakadu國家公園，澳大利亞

10 Canaima國家公園，委內瑞拉

優勝美地 冰川 懷俄明州

上一則

投入650萬 布里德：5年內終結金山跨性別遊民

下一則

北加州中文學校聯合會學藝競賽 頒獎

延伸閱讀

亞裔拉丁裔混血家庭 加州趨勢 網上自封「拉亞人」

亞裔拉丁裔混血家庭 加州趨勢 網上自封「拉亞人」
加州治安敗壞 平等公義協會：犯罪除罪化是主因

加州治安敗壞 平等公義協會：犯罪除罪化是主因
警匪追逐 2母親枉死 家屬提告加州公路巡警局和嫌犯

警匪追逐 2母親枉死 家屬提告加州公路巡警局和嫌犯
加州乾旱連洗澡水都得省 州長籲5分鐘內洗完

加州乾旱連洗澡水都得省 州長籲5分鐘內洗完
外州回收瓶詐千萬退款 6人涉案

外州回收瓶詐千萬退款 6人涉案

熱門新聞

華人彭一玲在沙加緬度酒店開會。有槍手衝入酒店，警方宣布就地避險。（彭一玲供圖）

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

2022-05-25 19:00
失聯近8天的22歲中國留學生高嘉雯已經被找到。（取自尋人啟事）

北加失聯中國留學生高嘉雯找到了：平安

2022-05-24 14:20
聖荷西17歲高中生萊斯特因為遇到性勒索詐騙自殺身亡。（電視新聞截圖）

留字條…聖荷西17歲高中生遭性勒索 自殺身亡

2022-05-24 14:35
華人黃展文拍下劫匪逃跑時的視頻，圖為視頻截圖。（黃展文太太馮泳恩提供）

奧克蘭華埠2匪沿路搶 6華人見義勇為狂追圍堵

2022-05-30 02:00
阿賽頓(Atherton)一直被排名是全國最昂貴房屋的郵遞區號，平均稅收差異最高、略高過3萬5000元。(圖取自阿賽頓市官方臉書)

13號法案 致灣區各地產稅不均 工薪家庭恐更難擁房

2022-05-28 02:20
委利賀漁民非法捕撈250多隻珍寶蟹。（美聯社）

涉非法捕蟹 亞裔漁民獲利6萬多 恐遭罰百萬

2022-05-31 02:00

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫