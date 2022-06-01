全球前10大國家公園 加州優勝美地 排名第5

優勝美地獲選全球前十大最美國家公園。（美聯社）

儘管對自己的國家公園很癡迷，美國卻不是唯一珍惜和保護其景觀的國家。世界上有6000多個國家公園，有哥斯大黎加的科科瓦多，有紐西蘭的峽灣，那裡冰川 在冰河時代末期退縮時，在高山上刻下了15個壯觀的峽灣。

現在TheLuxuryTravelExpert.com對10個最美麗的公園進行了排名。這是一項不可能完成的任務，因為它們都以如此不同的方式令人驚嘆。智利的Torres del Paine以其陡峭的山脈、晶瑩的湖泊和冰川位居榜首，另有納米比亞廣闊而幹旱的Namib-Naukluft國家公園（第2名）和澳大利亞的Kakadu公園（第9名）。其中後者面積巨大，相當於瑞士的一半，由澳洲公園管理局與過去6萬5千年來一直生活在這裡的原住民合作管理。

加州的優勝美地 國家公園也上榜了，排在第五位。如果你打算在今年夏天遊覽這個公園，請記住，從現在到9月30日，在上午6時到下午4時之間，開車進入或通過優勝美地山谷，需要預訂。如果沒有預約，可以在黎明前開車，或更好的是，乘坐優勝美地地區交通系統（YARTS）的巴士。或者你可以去Hetch Hetchy，它位於公園的北端，人流明顯較少。

世界前10名公園：

1 Torres del Paine國家公園，智利

2 Namib-Naukluft國家公園，納米比亞

3 冰川國家公園，蒙大拿州和加拿大

4 Serengeti國家公園，坦桑尼亞

5 優勝美地，加利福尼亞州

6 Fiordland峽灣國家公園，紐西蘭

7 Yellowstone黃石國家公園，懷俄明州

8 Corcovado科科瓦多國家公園，哥斯大黎加

9 Kakadu國家公園，澳大利亞

10 Canaima國家公園，委內瑞拉