涉非法捕蟹 亞裔漁民獲利6萬多 恐遭罰百萬

委利賀漁民非法捕撈250多支珍寶蟹。（美聯社）

舊金山 檢察長博徹思（Chesa Boudin）日前指控一名來自委利賀（Vallejo）的亞裔商業漁民在受保護的北法拉龍群島海洋保護區（North Farallon Islands State Marine Reserve），非法捕撈250多隻珍寶蟹（Dungeness Crab）。

根據舊金山地檢處提交的報告，一名匿名漁民在2021年2月向加州 魚類和野生動物管理局投訴，稱在海洋保護區內發現捕捉珍寶蟹的陷阱。這一地區位於聖巴布洛灣（San Pablo Bay）東北部，是藍鯨和座頭鯨遷徙的重要棲息地，不對商業捕蟹活動開放。

珍寶蟹捕撈季時長因為鯨魚遷徙而被推遲。（美聯社）

動物管理局官員隨後在該區域發現了92個商業捕捉珍寶蟹的陷阱浮標，標籤上印有許可證的號碼，經查證發現屬於委利賀漁民陳堂（音譯，Tam Tran）。

陳堂在2020年12月獲得了漁業部門的許可證，允許他在捕魚季節最多可以使用250個陷阱，而此次被發現的92個誘捕器僅是他被允許使用份額的36%。

陳堂表示，他並不知道那片區域禁止捕魚。他告訴野生動物管理局，他不知道這些限制對他實用，請求能夠對他的行為寬大處理。

起訴書上說，陳堂自1993年以來就擁有了商業捕魚的許可證。

檢察官 在起訴書中稱，這是舊金山歷史上最令人震驚的非法捕蟹活動，也是加州任何海洋保護區內有紀錄的最大非法商業捕撈事件。僅有70個陷阱被查獲，管理人員將至少260隻螃蟹放回大海。檢察官表示，陳堂不顧管理人員的勸阻，還是將剩餘的22個陷阱私自收回。

檢察官預計，陳堂在2021年至少在舊金山港口出售價值6萬750元的珍寶蟹，到目前為止，已經非法賺取6萬5669元。

檢察官在起訴書中要求法院對每項存在不公平競爭的指控都處以2500元的罰款，根據被指控的365項非法行為計算，陳堂最高可被罰款91萬2500萬元。