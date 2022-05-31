我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

A型肝炎大爆發 FDA調查：病源疑「超市草莓」

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

涉非法捕蟹 亞裔漁民獲利6萬多 恐遭罰百萬

記者王子涵／舊金山報導
委利賀漁民非法捕撈250多支珍寶蟹。（美聯社）
委利賀漁民非法捕撈250多支珍寶蟹。（美聯社）

舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）日前指控一名來自委利賀（Vallejo）的亞裔商業漁民在受保護的北法拉龍群島海洋保護區（North Farallon Islands State Marine Reserve），非法捕撈250多隻珍寶蟹（Dungeness Crab）。

根據舊金山地檢處提交的報告，一名匿名漁民在2021年2月向加州魚類和野生動物管理局投訴，稱在海洋保護區內發現捕捉珍寶蟹的陷阱。這一地區位於聖巴布洛灣（San Pablo Bay）東北部，是藍鯨和座頭鯨遷徙的重要棲息地，不對商業捕蟹活動開放。

珍寶蟹捕撈季時長因為鯨魚遷徙而被推遲。（美聯社）
珍寶蟹捕撈季時長因為鯨魚遷徙而被推遲。（美聯社）

動物管理局官員隨後在該區域發現了92個商業捕捉珍寶蟹的陷阱浮標，標籤上印有許可證的號碼，經查證發現屬於委利賀漁民陳堂（音譯，Tam Tran）。

陳堂在2020年12月獲得了漁業部門的許可證，允許他在捕魚季節最多可以使用250個陷阱，而此次被發現的92個誘捕器僅是他被允許使用份額的36%。

陳堂表示，他並不知道那片區域禁止捕魚。他告訴野生動物管理局，他不知道這些限制對他實用，請求能夠對他的行為寬大處理。

起訴書上說，陳堂自1993年以來就擁有了商業捕魚的許可證。

檢察官在起訴書中稱，這是舊金山歷史上最令人震驚的非法捕蟹活動，也是加州任何海洋保護區內有紀錄的最大非法商業捕撈事件。僅有70個陷阱被查獲，管理人員將至少260隻螃蟹放回大海。檢察官表示，陳堂不顧管理人員的勸阻，還是將剩餘的22個陷阱私自收回。

檢察官預計，陳堂在2021年至少在舊金山港口出售價值6萬750元的珍寶蟹，到目前為止，已經非法賺取6萬5669元。

檢察官在起訴書中要求法院對每項存在不公平競爭的指控都處以2500元的罰款，根據被指控的365項非法行為計算，陳堂最高可被罰款91萬2500萬元。

舊金山 檢察官 加州

上一則

羅大佑美國開唱 向世界日報讀者問好

下一則

勇士的希望

延伸閱讀

加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

加州真實身分證進展緩 手機行動ID試行

加州真實身分證進展緩 手機行動ID試行
眾院議長波洛西82歲丈夫 在加州酒駕被捕

眾院議長波洛西82歲丈夫 在加州酒駕被捕
加州6月7日初選 選人不選黨

加州6月7日初選 選人不選黨
德州校園慘案 促加州學區提高警覺

德州校園慘案 促加州學區提高警覺

熱門新聞

華人彭一玲在沙加緬度酒店開會。有槍手衝入酒店，警方宣布就地避險。（彭一玲供圖）

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

2022-05-25 19:00
失聯近8天的22歲中國留學生高嘉雯已經被找到。（取自尋人啟事）

北加失聯中國留學生高嘉雯找到了：平安

2022-05-24 14:20
聖荷西17歲高中生萊斯特因為遇到性勒索詐騙自殺身亡。（電視新聞截圖）

留字條…聖荷西17歲高中生遭性勒索 自殺身亡

2022-05-24 14:35
華人黃展文拍下劫匪逃跑時的視頻，圖為視頻截圖。（黃展文太太馮泳恩提供）

奧克蘭華埠2匪沿路搶 6華人見義勇為狂追圍堵

2022-05-30 02:00
高嘉雯失聯已經一周，家人非常焦急。（社區供圖）

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

2022-05-22 19:12
阿賽頓(Atherton)一直被排名是全國最昂貴房屋的郵遞區號，平均稅收差異最高、略高過3萬5000元。(圖取自阿賽頓市官方臉書)

13號法案 致灣區各地產稅不均 工薪家庭恐更難擁房

2022-05-28 02:20

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了