國殤日擱置槍案爭議 巨人隊總管卡普勒上場聽國歌

卡普勒再次上場聆聽國歌，表達對陣亡將士的尊敬和緬懷。（美聯社）

德州 烏瓦德鎮（Uvalde）羅布小學（Robb Elementary School）槍擊 慘案發生後，控槍話題再次被熱議，體育界多名教練和球員也利用自己的影響力呼籲外界關注。舊金山巨人隊（San Francisco Giants）總經理卡普勒（Gabe Kapler）日前表示，將拒絕參加棒球賽前的國歌演奏環節，以此抗議全美對於槍擊事件的不作為。

「直到我對國家未來的方向感覺樂觀之前，我並不打算出來聽國歌。」卡普勒稱，自己將留在球員席，不會隨隊員上場。

但在國殤日（Memorial Day）這一天，卡普勒30日改變了自己原先的想法。就在比賽開球的前幾個小時，他表示，自己將上場聆聽國歌。「我花了一些時間思考這個問題，並且和幾名退伍老兵以及支持控槍的人們討論。我做這個決定是經過深思熟慮的。」

卡普勒在社交媒體上寫道，儘管他深深相信抗議的意義和重要性，但是他同時應該尊重與緬懷為這個國家服務、戰鬥和死去的人們。「那些在軍隊中服役的人們，特別是為了人民的權利和自由復出最終代價的人，應該得到應有的認可和尊重，我很榮幸今天能夠在賽場上展示出我的尊敬。」卡普勒說。

卡普勒承諾將為以結束槍支暴力為使命的組織Everytown，和致力於保護退伍軍人健康並將平民與軍事服務經驗聯繫起來的組織Heart & Armor捐款。

卡普勒在掌管巨人隊之前，曾在費城 費城人隊（Philadelphia Phillies）做了兩年的總經理。他的繼任者傑拉德（Joe Girardi）對於卡普勒先前的抗議方式表達了看法。「在這個國家，每個人都有自己的選擇。這也是美國建立的根基。但我並不會選擇他的方式。」

面對廣泛的討論，卡普勒在決定之前就已經有所準備了。他說：「我明白這是個有分歧的決定，我早有準備。我認為任何能夠引發有意義討論的話題，都是好的。」