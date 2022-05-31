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聖荷西、舊金山女性薪資 全美排名前兩位

編譯組／灣區30日電
聖荷西和舊金山都會區女性薪資是全美最高（Getty Images）
聖荷西和舊金山都會區女性薪資是全美最高（Getty Images）

2020年春季新冠疫情爆發，引發美國就業市場出現自經濟大蕭條（Great Depression）以來從未有過的大規模失業，不過美國就業市場失業狀況目前已有改善；一份最新報告預測，美國在疫情期間失去的工作數量，到今年8月會全數恢復。

分析結果指出，聖荷西都會區（包括聖荷西、桑尼維爾和聖他克拉拉）的男女薪資差距在100大都會區中排名第4大，女性薪資只有男性的72%；舊金山都會區（包括舊金山、屋崙和柏克萊）的差距比聖荷西小，女性薪資為男性的84%。差距最大的前三名則是猶他州普羅沃（Provo）、路州巴頓魯治（Baton Rouge）和猶他州奧格登（Ogden）；差距最小的三個都會區則是洛杉磯、北卡州杜倫（Durham）和加州佛萊斯諾（Fresno）。

在實際收入方面，女性薪資最高的前三名都會區為聖荷西、舊金山和華府，中位數年收入分別為7萬零743元、7萬零597元和6萬5344元，這三個都會區同樣也是女性年收入超過六位數比例的前三名，分別為34%、31%和27%。

儘管美國就業市場即將跨越一個重要的里程碑，但已因疫情發生很大變化，其中受疫情影響最大的一個群體是女性，根據「財富」雜誌（Fortune）報導，美國有近230萬名女性在2020年2月到2021年2月之間離職。另外一項分析顯示，在疫情初期，身為母親的女性失業的可能性是身為父親男性的三倍。

不過隨著民眾對疫情恐懼降低，學校和托兒所全面重開，女性正在重返就業市場，這對極度競爭的就業市場而言是個好消息。

但企業應該如何調整招聘條件來爭取人才呢？薪資分析公司PayScale一項調查顯示，66%的企業計畫在今年進行薪資公平分析。招聘網站GoodHire認為，提供同工同酬的企業能更有效創造具有競爭力的工作團隊，為公司帶來更多好處。

為了解美國那些地區的企業在縮小性別薪資差距方面最成功，GoodHire透過分析人口普查數據，對美國人口最多的前100大都會區進行排名。

除了按照男女中位數薪資差距排名之外，GoodHire還分析了男女中位數年收入薪資、年收入超過10萬元的男女總人數，以及為實現同工同酬，每個都會區女性必須額外工作多少天等。

疫情 就業 聖荷西

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