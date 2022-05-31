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舊金山大主教未出任新紅衣主教 疑與禁波洛西領聖餐有關

編譯組／舊金山30日電
層級高於聖地牙哥大主教麥克艾羅伊的舊金山大主教科迪雷歐尼，此次未獲教宗任命為紅衣主教。（美聯社）
層級高於聖地牙哥大主教麥克艾羅伊的舊金山大主教科迪雷歐尼，此次未獲教宗任命為紅衣主教。（美聯社）

跳過層級較高的舊金山大主教科迪雷歐尼（Salvatore Cordileone），教宗方濟各（Pope Francis）29日在梵蒂岡聖彼得廣場宣布，任命聖地牙哥大主教麥克艾羅伊（Robert McElroy）為21名新紅衣主教之一。目前不清楚教宗此次未任命科迪雷歐尼為紅衣主教，是否與科迪雷歐尼最近公開禁止聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）領聖餐有關。

聖地牙哥大主教麥克艾羅伊29日被教宗方濟各任命為紅衣大主教。（美聯社）
聖地牙哥大主教麥克艾羅伊29日被教宗方濟各任命為紅衣大主教。（美聯社）

麥克艾羅伊獲教宗任命為紅衣主教後，科迪雷歐尼發表聲明祝賀，並點出麥克艾羅伊的舊金山背景。

科迪雷歐尼說：「獲選為紅衣主教的麥克艾羅伊是土生土長的舊金山人，他於1980年被任命為舊金山天主教教區神父，曾在多個教區任職，包括聖則濟利亞（St. Cecilia）、聖庇護十世（St. Pius X）和聖格雷格瑞（St. Gregory）。」

在4月多次警告波洛西必須否認支持墮胎權，否則不得再提及她的天主教信仰，但沒有得到波洛西回應之後，科迪雷歐尼20日公開表示，他不會再允許波洛西領聖餐。

這並非科迪雷歐尼首次公開反對波洛西和墮胎權。去年10月，科迪雷歐尼開始刊登數位和廣播廣告，呼籲天主教徒祈禱改變波洛西和其他支持墮胎權政治人士的想法。

波洛西在科迪雷歐尼宣布禁止她領聖餐四天後做出反擊，指科迪雷歐尼對其他政治官員違反天主教教義採取姑息政策，例如支持死刑。波洛西還表示，科迪雷歐尼反對多元性別群體（LGBTQ）權利，「這與馬太福音並不一致」。

科迪雷歐尼去年11月告訴舊金山紀事報（Chronicle），他拒絕接種新冠疫苗，結果一個地方教區以科迪雷歐尼可能造成健康風險為由，取消了科迪雷歐尼的訪問活動。

美聯社報導，68歲的麥克艾羅伊被視為進步派人士，他批評教區排擠包括拜登總統在內的支持墮胎權人士的運動。麥克艾羅伊5日在發表於耶穌會雜誌「美國」（America）上的一封信中說：「這將帶來嚴重的毀滅性後果。聖餐禮被武器化，淪為進行政治鬥爭的工具，這種事絕對不能發生。」

麥克艾羅伊1975年獲得史丹福大學歷史學士學位，1976年獲史丹福大學歷史碩士學位，後就讀蒙洛公園市的聖博德神學院（St. Patrick Seminary），1985年畢業於柏克萊的耶穌會神學院（Jesuit School of Theology）。1980年，麥克艾羅伊被任命為神父，分配到舊金山教區，2010年成為輔理主教，2015年成為聖地牙哥教區大主教。

波洛西 舊金山 墮胎

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