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屋崙華埠2匪沿路搶 6華人見義勇為狂追圍堵

記者劉先進╱屋崙報導
華人黃展文拍下劫匪逃跑時的視頻，圖為視頻截圖。（黃展文太太馮泳恩提供）
華人黃展文拍下劫匪逃跑時的視頻，圖為視頻截圖。（黃展文太太馮泳恩提供）

29日上午10時40分在屋崙華埠8街夾Webster街，兩個非裔匪徒連續搶劫在攤位購物的至少五個華人，引起不少人大聲阻嚇。東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊四個義工，以及附近海鮮皇超市東主夫婦黃展文和馮泳恩見義勇為，6人狂奔五個路口，圍堵近600米，劫匪筋疲力盡，邊跑邊丟棄搶劫的零錢，最終跳上8街美麗湖捷運站附近的公交車逃之夭夭。

屋崙華埠巡邏警員特內弗朗西亞（Prince Tenefrancia）表示，接到報警後緊急出動，無奈受害者並未留在現場取證，目前警方還未搜尋到劫匪逃離乘坐的公交車，但警方非常感謝社安隊和市民的挺身而出。

馮泳恩表示，事發地點位於8街夾Webster街，路邊很多華裔長者在擺地攤銷售物品。有華人老婦購物時取出手中零錢，結果被搶。她和先生聽到有人喊叫後，馬上跑出來圍追堵截，而華埠社安隊義工也狂追不捨，「先生跑步快，一直緊追，邊跑邊用手機錄像，還告訴對方正在拍攝，對搶劫者有一定的威懾作用」。

馮泳恩和先生此前已多次見義勇為。她說，雖然害怕這些人有武器，也擔心不法分子故技重施，但還是必須有所作為，「大家不出聲、不站出來，壞人以為可以在華埠為所欲為，隨便來華埠欺負人、搶劫。只要有一兩次遇到追堵，不法分子就不敢輕易下手。」

華埠社安隊負責人馬作林表示，事發時，社安隊正在討論如何加強華埠治安，就聽到樓下傳來喊叫聲，多個隊員趕下樓，得知搶劫事情後，四個隊員沿路搜尋圍堵搶劫者。狂追五個路口、近600米的過程中，兩個劫匪也跑得筋疲力盡，一路丟棄得手的零錢，義工邊追邊撿錢。追到捷運站附近，劫匪快速跳上美麗湖捷運站附近的一輛公交車逃走。社安隊義工報警後來了六個警員，義工並將撿拾的零錢交給警員。

華埠8街夾Webster街29日發生搶劫，6個華人見義勇為，緊追不捨。（記者劉先...
華埠8街夾Webster街29日發生搶劫，6個華人見義勇為，緊追不捨。（記者劉先進╱攝影）

馬作林表示，早在27日，就有中年非裔男子在華埠8街和9街的中心區域來回走動，進入店鋪時只看並不買。社安隊分兩組共六個隊員分頭觀察，但此時並沒有發生事情。27日下午1時30分，男子偷偷進入8街一家海鮮店，趁華人長者購物時搶走20元現金，隊員趕緊報警。社安隊當時還擔心此人去而復返，28日早上還在討論如何防備，就發生上述搶劫。

29日下午1時許，記者觀察到，屋崙警員明顯增加巡邏，還有警車在華埠兜圈。警員特內弗朗西亞表示，搶劫事發地點就位於8街夾Webster街的角落。接到報警後，警方迅速趕到現場。很遺憾的是，被搶劫的受害者並未留在現場，警方無法做筆錄。事發突然，雖然報警市民知道劫匪上了公交車，但未提供車牌號碼，所以也難以追查，「我們最擔心劫匪去而復返，繼續在華埠下手。」

特內弗朗西亞感謝華埠社安隊和市民挺身而出、圍追堵截。不過也提醒華埠社區，碰到類似的罪案，一定要及時報警，在確保自身安全的情況下，和犯罪者保持一定的距離，「這不是一場公平的戰鬥，劫匪可能攜帶槍枝，希望所有人都要注意自身安全。」

警員特內弗朗西亞在華埠步行巡邏，維護治安。（記者劉先進╱攝影）
警員特內弗朗西亞在華埠步行巡邏，維護治安。（記者劉先進╱攝影）

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