德州校園慘案 促加州學區提高警覺

34--聯邦最新報告顯示，加州過去20年發生的群聚槍擊案數目全美最多。 圖為加州民眾悼念槍擊案受害者。(美聯社)

18歲少年拉莫斯(Salvador Ramos)上周持槍於德州 一所小學開槍掃射，造成21名師生慘死，其中包括19名小學生。慘案傳出後，加州 的沙加緬度、屋崙 、聖地牙哥等地學生家長、教師，以及地方警察紛紛採取行動，避免類似悲劇發生。

根據聖他克拉拉縣地檢處，許多校園出現類似問題，有暴力傾向青少年威脅社區安全，情況相當危險。聖荷西各學校上周就傳出五起暴力威脅報警處理案件，其中包括威脅性社交媒體訊息，凶殺槍械照片等。

聖縣地檢處檢察官麥可溫(Marisa McKeown)表示，校園暴力威脅每天都會傳出，這些威脅事件什麼都有，包括青少年怒火中燒，一時衝動的言行，也有相當危險性的威脅，如何區別這些威脅，作出適當反應，防止傷害殺人暴力爆發，相當重要。

國土安全保衛中心(the Center for Homeland Defense and Security)K-12年級學校槍擊資料庫(K-12 School Shooting Database)顯示，疫情危險期過後校園重啟，校園槍械暴力日趨嚴重。根據資料庫，2021年9月間共傳出151起槍械暴力威脅事件，而過去三年期間，平均每月只傳出29宗槍械威脅案件。

加州槍械管制比德州嚴格許多，一名18歲青少年很難取得AR-15型攻擊性來福槍與數百發子彈，走入一所小學，開槍狂射。雖然如此，加州校園頻頻傳出問題學生威脅社區安全事件，警方提醒學生與學生家長提高警覺。加州各級學校目前重新要求學生如果看到不尋常事件，必須向有關單位報告。

警方也教導社區主動向法院申請「槍械暴力限制令」(Gun Violence Restraining Orders)，此即所謂的「紅旗法」(the red flag law)。紅旗法允許警方、教育界人士、公司主管、家庭向地方法院申請限制令，在可能暴力發生前，沒收嫌犯槍械武器。

紅旗法成立於2016年，2020年擴大使用範圍。設立之初，紅旗法主要運用於家暴或精神病患案件，隨後也開始出現於工作場所。如學校行政人員發現某學生有威脅社區嫌疑，或可能攜帶槍械，亦可申請使用紅旗法。不過一般學校發現類似問題學生，通常都直接報警處理。

聖縣地檢處檢察長羅森(Jeff Rosen)表示，社區積極採用紅旗法會產生不同效果。凶暴慘案發生時，一般人驚恐之餘，都會以為類似凶案經常發生。事實上並非如此，一般情況下警方都會得到訊息，於射殺暴力發生前，採取行動，制止暴力發生。

加州上周即發生多起槍械威脅事件。例如上周二沙加緬度Kremble小學一名二年級學生攜帶裝滿子彈槍械走入校園，他將槍放在桌上，同學發現通報學校管理人員，警方獲報趕到現場，將這把槍械沒收，解除可能危險。

德州慘案爆發隔天，屋崙藝術學校(Oakland School for the Arts) 通知學生家長，一名學生在網路公布他開槍射擊的錄影。學校當局除通出警方處理外，另外自行採取行動，除了開除這名學生，也著手加強畢業典禮各種安全措施。