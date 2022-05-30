沙加緬度槍擊案 第3名嫌犯落網

警方已於28日晚間逮捕沙加緬度槍殺事件第三名兇嫌佩頓。(沙加緬度警察局)

沙加緬度警方表示，已於28日晚間逮捕沙加緬度槍殺事件第三名兇嫌佩頓 (Mtula Payton)歸案。沙加緬度市中心今年4月3日爆發驚人大規模槍殺事件，造成6人喪生、12人受傷。

現年27歲的佩頓周六晚間於拉斯維加斯遭當地警察 與聯邦調查局專員逮捕歸案。警方4月中旬因佩頓參與月初沙加緬度市區槍殺行動，對佩頓發出通緝 令。5月11日，美国菸酒槍炮及爆炸物管理局(the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)提供1萬元給提供訊息，協助逮捕佩頓歸案人士。

沙加緬度警局表示，沙加緬度與拉斯維加斯警方合作數周，深入調查，終於將佩頓逮捕歸案。佩頓目前暫時監禁於拉斯維加斯監牢，隨後將引渡到沙加緬度，於當地接受審判。

沙加緬度檢察長舒伯特(Anne Marie Schubert)5月初已對三名嫌犯史麥利‧馬汀(Smiley Martin)、丹卓‧馬汀(Dandrae Martin)，以及佩頓提出謀殺控罪。檢方尚未決定是否對三名謀殺嫌犯提出判處死刑要求。

沙加緬度4月3日驚人大規模槍殺事件發生於市區酒吧、夜總會打烊時刻。槍殺案起因是幫派 衝突，這場槍戰造成六人死亡，其中包括一名參與槍戰的幫派人士。

這場幫派槍戰造成12人受傷，其中包括兩名幫派槍手。警方表示，捲入槍戰的各幫派槍手共有五人。法院檔案顯示，史麥利·馬汀參與多次槍殺事件，是一名極度危險幫派兇嫌。史麥利的弟弟丹卓‧馬汀亦在這場槍戰中開了一槍。

其他參與槍戰槍手為培頓與透納(Devazia Turner)。現年29歲的透納死於槍戰。除了透納之外，這場大規模槍殺事件死者包括哈里斯(Sergio Harris)、盧雀斯(Joshua Hoye Lucchéis)、亞歷山大(Johntaya Alexander)、安德拉德(Yamile Matinez-Andrade)。警方表示，哈里斯、盧雀斯與馬汀兄弟、透納、培頓發生衝突，引發這場槍戰。