我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

沙加緬度槍擊案 第3名嫌犯落網

編譯組╱沙加緬度29日電
警方已於28日晚間逮捕沙加緬度槍殺事件第三名兇嫌佩頓。(沙加緬度警察局)
警方已於28日晚間逮捕沙加緬度槍殺事件第三名兇嫌佩頓。(沙加緬度警察局)

沙加緬度警方表示，已於28日晚間逮捕沙加緬度槍殺事件第三名兇嫌佩頓 (Mtula Payton)歸案。沙加緬度市中心今年4月3日爆發驚人大規模槍殺事件，造成6人喪生、12人受傷。

現年27歲的佩頓周六晚間於拉斯維加斯遭當地警察與聯邦調查局專員逮捕歸案。警方4月中旬因佩頓參與月初沙加緬度市區槍殺行動，對佩頓發出通緝令。5月11日，美国菸酒槍炮及爆炸物管理局(the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)提供1萬元給提供訊息，協助逮捕佩頓歸案人士。

沙加緬度警局表示，沙加緬度與拉斯維加斯警方合作數周，深入調查，終於將佩頓逮捕歸案。佩頓目前暫時監禁於拉斯維加斯監牢，隨後將引渡到沙加緬度，於當地接受審判。

沙加緬度檢察長舒伯特(Anne Marie Schubert)5月初已對三名嫌犯史麥利‧馬汀(Smiley Martin)、丹卓‧馬汀(Dandrae Martin)，以及佩頓提出謀殺控罪。檢方尚未決定是否對三名謀殺嫌犯提出判處死刑要求。

沙加緬度4月3日驚人大規模槍殺事件發生於市區酒吧、夜總會打烊時刻。槍殺案起因是幫派衝突，這場槍戰造成六人死亡，其中包括一名參與槍戰的幫派人士。

這場幫派槍戰造成12人受傷，其中包括兩名幫派槍手。警方表示，捲入槍戰的各幫派槍手共有五人。法院檔案顯示，史麥利·馬汀參與多次槍殺事件，是一名極度危險幫派兇嫌。史麥利的弟弟丹卓‧馬汀亦在這場槍戰中開了一槍。

其他參與槍戰槍手為培頓與透納(Devazia Turner)。現年29歲的透納死於槍戰。除了透納之外，這場大規模槍殺事件死者包括哈里斯(Sergio Harris)、盧雀斯(Joshua Hoye Lucchéis)、亞歷山大(Johntaya Alexander)、安德拉德(Yamile Matinez-Andrade)。警方表示，哈里斯、盧雀斯與馬汀兄弟、透納、培頓發生衝突，引發這場槍戰。

幫派 警察 通緝

上一則

民眾自發視訊全球同步追思鄭達志醫師

下一則

金山投票率創低 訪谷區全市倒數第二 亞裔選民協會籲積極參與

延伸閱讀

拜登親訪德州 慰問校園槍擊案罹難者家屬

拜登親訪德州 慰問校園槍擊案罹難者家屬
美國陷烏克蘭泥沼 歷史認知不足

美國陷烏克蘭泥沼 歷史認知不足
歷史級打鐵 柯瑞末節力挽狂瀾 勇士險勝灰熊

歷史級打鐵 柯瑞末節力挽狂瀾 勇士險勝灰熊
歷史級打鐵 柯瑞末節力挽狂瀾 勇士險勝灰熊

歷史級打鐵 柯瑞末節力挽狂瀾 勇士險勝灰熊
勇士佩頓二世 提名NBA社區關懷援助獎

勇士佩頓二世 提名NBA社區關懷援助獎

熱門新聞

高嘉雯失聯已經一周，家人非常焦急。（社區供圖）

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

2022-05-22 19:12
華人彭一玲在沙加緬度酒店開會。有槍手衝入酒店，警方宣布就地避險。（彭一玲供圖）

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

2022-05-25 19:00
失聯近8天的22歲中國留學生高嘉雯已經被找到。（取自尋人啟事）

北加失聯中國留學生高嘉雯找到了：平安

2022-05-24 14:20
聖荷西17歲高中生萊斯特因為遇到性勒索詐騙自殺身亡。（電視新聞截圖）

留字條…聖荷西17歲高中生遭性勒索 自殺身亡

2022-05-24 14:35
阿賽頓(Atherton)一直被排名是全國最昂貴房屋的郵遞區號，平均稅收差異最高、略高過3萬5000元。(圖取自阿賽頓市官方臉書)

13號法案 致灣區各地產稅不均 工薪家庭恐更難擁房

2022-05-28 02:20
現在正值鰣魚季，也是灣區釣魚愛好者的狂歡季。（記者陳爍嘉╱攝影）

鰣魚季到了 灣區釣魚愛好者狂歡

2022-05-25 02:12

超人氣

更多 >
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了