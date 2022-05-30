沙加緬度槍擊案 第3名嫌犯落網
沙加緬度警方表示，已於28日晚間逮捕沙加緬度槍殺事件第三名兇嫌佩頓 (Mtula Payton)歸案。沙加緬度市中心今年4月3日爆發驚人大規模槍殺事件，造成6人喪生、12人受傷。
現年27歲的佩頓周六晚間於拉斯維加斯遭當地警察與聯邦調查局專員逮捕歸案。警方4月中旬因佩頓參與月初沙加緬度市區槍殺行動，對佩頓發出通緝令。5月11日，美国菸酒槍炮及爆炸物管理局(the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)提供1萬元給提供訊息，協助逮捕佩頓歸案人士。
沙加緬度警局表示，沙加緬度與拉斯維加斯警方合作數周，深入調查，終於將佩頓逮捕歸案。佩頓目前暫時監禁於拉斯維加斯監牢，隨後將引渡到沙加緬度，於當地接受審判。
沙加緬度檢察長舒伯特(Anne Marie Schubert)5月初已對三名嫌犯史麥利‧馬汀(Smiley Martin)、丹卓‧馬汀(Dandrae Martin)，以及佩頓提出謀殺控罪。檢方尚未決定是否對三名謀殺嫌犯提出判處死刑要求。
沙加緬度4月3日驚人大規模槍殺事件發生於市區酒吧、夜總會打烊時刻。槍殺案起因是幫派衝突，這場槍戰造成六人死亡，其中包括一名參與槍戰的幫派人士。
這場幫派槍戰造成12人受傷，其中包括兩名幫派槍手。警方表示，捲入槍戰的各幫派槍手共有五人。法院檔案顯示，史麥利·馬汀參與多次槍殺事件，是一名極度危險幫派兇嫌。史麥利的弟弟丹卓‧馬汀亦在這場槍戰中開了一槍。
其他參與槍戰槍手為培頓與透納(Devazia Turner)。現年29歲的透納死於槍戰。除了透納之外，這場大規模槍殺事件死者包括哈里斯(Sergio Harris)、盧雀斯(Joshua Hoye Lucchéis)、亞歷山大(Johntaya Alexander)、安德拉德(Yamile Matinez-Andrade)。警方表示，哈里斯、盧雀斯與馬汀兄弟、透納、培頓發生衝突，引發這場槍戰。
上一則
民眾自發視訊全球同步追思鄭達志醫師
下一則
FB留言