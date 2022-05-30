涉用外州飲料瓶詐1000萬加州回收金 6人被控重罪

州總檢察長邦塔對六人提出重罪指控。他們被控從亞歷桑納州運送超過9噸的外州飲料瓶，騙取加州飲料瓶回收資金1000萬。（加州回收資源局推特）

加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）和加州資源回收局（CalRecycle）聯合宣布，對六人提出重罪指控。他們被控從亞歷桑納州運送超過9噸的外州飲料瓶，到洛杉磯和南加 的安大略 (Ontario)兌換，騙取加州飲料瓶回收資金1000萬。這6人被指控犯有回收欺詐和重大盜竊罪。

6人姓名分別為，Miguel A. Aguirre，Juan A. Gu Tierrez，Ma Rtine. Ornelas-Silva，Jose H. Gonzalez，Walter Gonzalez Reyes和Celso O. Gonzalez Reyes。

邦塔在給本報的材料中說，加州贖回價值（CRV）計畫是加州的飲料容器回收計畫，由州資源回收局管理，通過對符合條件的飲料容器收取5分或10分的押金，激勵私人擁有的中心進行回收。加州消費者每次在本州購買符合CRV條件的瓶罐時，都會對計畫進行補貼。根據該計畫，只有來自加州的材料才有資格贖回。

從2021年9月21日到2022年3月30日，州司法部 的一項調查顯示，上訴被告從亞歷桑納州進口鋁罐和塑膠瓶到加州，以非法贖回這些容器的回收資金。被告將一車車不符合條件的材料，從亞歷桑納州運到南加州的回收中心，據估計，已經騙取了超過1000萬回收基金。

亞歷桑納州沒有為瓶子和罐子提供兌換價值的回收計畫。非法贖回外州的飲料容器消耗了加州贖回價值的基金，並佔用了加州消費者購買飲料容器所補貼的資金。

邦塔說，當個人規避加州的回收法律時，加州的消費者在過程中受到傷害。「加州贖回價值計畫是我們努力鼓勵回收、減少廢物和應對氣候變化的一個重要工具。我的辦公室將繼續強硬地捍衛加州的計畫和資源，將追究欺騙加州的不良行為者的責任。」

州資源回收局總監瓦戈纳（Rachel Machi Wagoner）說，該局與司法部合作，根除欺詐行為，並維護計畫，以幫助加州回收4540億個瓶子和罐子，減少全州垃圾污染。飲料瓶罐押金屬於加州人，州政府將繼續積極保護這些資金。