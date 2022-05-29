史丹福大學視頻演講 烏克蘭總統促傳播俄烏戰爭真相

烏克蘭總統澤倫斯基對史丹福學生發表視頻演講，敦促傳播戰爭真相。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）27日上午通過視頻向史丹福大學師生發表講話，懇求他們記住戰爭的現實，並敦促他們繼續傳播烏克蘭所面臨的真實情況。

在美國前駐俄羅斯 大使、史丹福大學Freeman Spogli國際研究所所長麥弗爾（Michael McFaul）介紹下，澤倫斯基在史丹福座無虛席的大禮堂裡受到了長時間的掌聲歡迎。

言語中，澤倫斯基毫不迴避戰爭的事實地說：「你們中間沒有人會因敵人的炮擊而死亡或受傷…這次會議不會被空襲警報打斷，因為加州沒有受到俄羅斯導彈的威脅。不幸的是，烏克蘭的情況並非如此。」

他指出，自從去年9月他在戰爭前最後一次訪問史丹福大學以來，許多事情都發生了變化，但他的希望依然不變。「正如我當時所說，烏克蘭是一個一切皆有可能的國家。現在整個世界都知道了。」

他說：「烏克蘭是一個摧毀關於俄羅斯軍隊巨大能力神話的國家。」他多次重申，雖然通往勝利的道路將是漫長而痛苦的，但他相信他的國家將在俄羅斯的攻勢中倖存下來。

澤倫斯基還談到了烏克蘭目前所面臨的挑戰，特別是在其東部地區，俄羅斯軍隊已經取得了進展。據美聯社報導，俄羅斯人周五在烏克蘭東部占據了上風。澤倫斯基還描述了俄羅斯的砲擊如何在沒有軍事設施的平民地區造成損失。

然後，他把重點轉移到學生提問的「什麽對你最重要」這個問題上。他說，他的答案是一個務實的答案：需要對烏克蘭提供更多實在的國際支持，包括提供武器、阻止資助俄羅斯軍隊的資金流動的制裁措施、凍結和沒收國際機構中的所有俄羅斯資產，以及設立對「殺害、強姦、折磨和驅逐我們公民的俄羅斯戰犯」的法庭。他還說，他希望看到一個新的國際安全架構，以防止類似的戰爭發生，並為戰後重建提供援助。

他告訴主要由大學生組成的聽眾，他們這一代人在幫助烏克蘭從戰爭中恢復過來方面，將是至關重要的。當被問及從烏克蘭境外還能做些什麽時，他的回答是，繼續努力解決戰爭的現實問題，並繼續談論它。「這是最重要的事情：讓人民了解這場戰爭的真相。」

他說：「這不僅僅是另一場危機，這是一場血腥的戰爭、一場激烈的戰爭、一場殘酷的戰爭。」

在場一位看似絕望的俄羅斯學生問，作為一個俄羅斯人還能為烏克蘭事業做些什麽。澤倫斯基特別強調，最為重要的是，要在被政府阻隔在真相之外的俄羅斯國內圈子裡，傳播這些信息。