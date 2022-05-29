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悼德州槍案 巨人隊經理賽場將不唱國歌

編譯組／綜合28日電         
巨人隊經理開普勒表示，他將不參與賽前唱國歌，直到國家能易轍。（電視新聞截圖）
巨人隊經理開普勒表示，他將不參與賽前唱國歌，直到國家能易轍。（電視新聞截圖）

鑑於周二（5月24日）發生在德州烏瓦德的小學槍擊案，造成19名兒童和兩名教師死亡，職棒舊金山巨人隊（Giants）經理開普勒（Gabe Kapler）說，他不會在賽場上站出來唱國歌。「直到我對我們國家的方向感覺滿意前，我不打算出來唱國歌。」

周五（5月27日）在辛辛那提，開普勒在巨人隊與紅人隊在Great American Ballpark球場開始三場比賽之前告訴記者。「這將是我的個人行動；我並不指望它一定會起什麽作用，只是我強烈感覺到要邁出這一步。」

在向記者解釋他的立場前的幾個小時，開普勒周五早上在他的個人網站上寫了一篇博客，進一步解釋了他的想法。「球員、工作人員和球迷們先是站立默哀，哀悼逝去的生命，接著我們（包括我自己）繼續站著，自豪地宣稱我們是自由的土地和勇敢者的家園。」

開普勒在提到周二和周三的比賽前站著唱國歌時寫道：「我們沒有停下來反思，在這個可怕的事件之後，我們是否真的自由和勇敢；我們只是在那裡立正站好。」

開普勒繼續寫道，他曾考慮在周二或周三的比賽中展示立場，要麽下跪，要麽在唱國歌時走回室內，但他沒能讓自己這樣做。

「我的大腦說要下跪，我的身體卻不聽話；我想往回走，但卻無法動彈。我覺得自己是個懦夫。我不想讓大家的注意力轉移到我身上，我不想對受害者或他們家人的關注度有所影響。」開普勒寫道。

開普勒周五告訴記者，他需要一些時間來思考他想怎麽做；而本周早些時候他的心態並不允許他好好考慮。「我有時需要一、兩天的時間來好好想妥一件事情。」

開普勒說：「我知道，那時精神上我不在最佳狀態，我知道這與站立唱國歌的虛偽性有關，因為它正好與默哀時刻撞在一起，而這兩件事對我來說並不和諧。」

他說：「但當時我無法馬上想明白。我花了兩天時間才把我所有的想法集中起來，並將其清楚地表達出來。」 

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