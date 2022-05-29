教導反歧視被指用詞不當 華裔校長險遭撤職

優樂雅學校位於外日落區，是舊金山市聯合校區十佳學校之一。（美聯社）

舊金山市優樂雅學校（Ulloa Elementary School）華人校長鄺梁婉瑜（Carol Fong），今年1月對學生進行反對歧視教育 時，涉用語不當引發爭議。消息稱，鄺校長在教育學生時，重複了N開頭的詞語，因此部分非裔家長和民權組織要求開除校長。校區華人家長諮詢會發起請願，力挺校長留任。第四區市議員馬兆明發表文章，表達對鄺梁婉瑜的支持，並稱讚她為人正直，一直盡力配合學生與家長的需求。

鄺梁婉瑜在發給家長的致歉信中解釋事情起因，「這是在教學過程中的一個失誤，」她強調，她從未以N開頭的詞語稱呼任何學生。「今年1月27日，兩名五年級學生發生爭執，期間一學生使用了歧視性語言。我知道後，於當天下午召開了五年級學生特別會議，在向學生講述不可使用N字眼詞彙，期間複述事實時使用了這個詞，絲毫沒有傷害學生的意思。我希望日後可以用更恰當的方式，癒合社區間的傷痛和分歧。」

優樂雅學校是舊金山市聯合學區 十佳學校之一，曾獲全國藍絲帶學校獎、全國性傑出學校獎。鄺梁婉瑜已擔任校長20餘年，深受師生喜愛。爭議事件發生後，華裔學生和家長們為她發起的支持留任請願，在24小時之內即收到近2萬人的支持。

優樂雅學校位於外日落區，該區代表市議員馬兆明周五與鄺校長見面。馬兆明致信學區，要求進行公平和深思熟慮的程序，解決家長們的擔憂，同時肯定鄺校長作為教育領袖的成績與貢獻。

馬兆明向本報書面表達了對鄺校長的支持，「本人致函表達對Uloa小學校長Carol Fong鄺校長的全力支持。過去20多年，鄺校長一直是教育界一位模範領袖。作為第四區市議員，我深知並敬佩鄺校長正直的為人，對 Ulloa小學及學生作出的無私奉獻。鄺校長活躍於社區事務，她作為主導，召集日落區其他學校與本人的辦公室合作，爭取資源去配合學生和家庭的需求。」

馬兆明說：「有關近日針對鄺校長的指控，本人促請校區以公平且周詳的程序處理，在顧及一些感覺受冒犯的家庭下，同時亦必須要認可鄺校長過去作為教育界領袖，所實現的一系列成就。」

上周二教委會召開了內部閉門會議，討論了辭退校長的議題，華人家長諮詢委員會的若干成員在會上發表看法，表示「應該將此次事件作為一個學習機會，不應該政治化。學區應檢討如何教育孩子複雜和敏感的美國種族文化，如何提供工具和支持前線的學校員工，而不能以無情懲罰學校第一線教育人員來解決問題。」

聯合學區稱，目前無法對具體事件發表評論，但表示學區重視師生的多元文化背景與經驗，不容任何仇視或種族主義。學區指出，反種族主義是首要任務，將積極努力支持所有員工在課堂內外進行反種族歧視 教育。