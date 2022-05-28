華人導演陳駿霖新片「初戀慢半拍」今夏北美首映

陳俊霖在波士頓出生、舊金山長大，後來又到台灣。（陳俊霖提供）

美國華裔導演 陳駿霖（Arvin Chen）推出愛情喜劇電影 「初戀慢半拍」，這部電影獲選為香港電影市場展「十大最受期待亞洲電影」，並且入圍第24屆義大利烏迪內遠東國際影展 競賽單元。「初戀慢半拍」已於4月在義大利進行世界首映，將於6月底在台北電影節進行亞洲首映，並且有望在今年夏天通過影展進行北美首映。

「初戀慢半拍」劇照。（陳俊霖提供）

「初戀慢半拍」描述了年近30的大男孩因為性格木訥，一直保持單身。有一天，他想去色情旅館破處，結果卻意外愛上了旅館的媽媽桑。導演陳駿霖希望通過這部電影來表達：成長需要母親的愛，太多或太少都會影響小孩未來的發展。

在「初戀慢半拍」拍攝時，新冠疫情剛剛開始，劇組工作人員只能戴著口罩拍片。陳駿霖表示：「我很享受拍片的過程，不過戴著口罩工作時，我沒有辦法靠表情去鼓勵演員，給他們信心」，「但是疫情期間能安全地把電影拍完，還是一件很開心的事，雖然還是會擔心其他人的安全」。

陳俊霖在視訊中指出，「初戀慢半拍」有望在今年夏天通過影展進行北美首映。（視頻截圖）

導演陳駿霖出生於1978年的波士頓，從小在舊金山長大，後來移居台灣，並結婚生子。他的畢業短片「美」奪下第五十七屆柏林影展最佳短片銀熊獎。2010年第一部電影長片「一頁台北」由國際導演文溫德斯擔任監製，得到亞洲最佳影片獎。2013年第二部電影「明天記得愛上我」於柏林國際影展世界大觀單元世界首映。 2021年完成第三部台灣電影「初戀慢半拍」，同年拍攝第一部美國電影「台北愛之船」，目前正在後期製作中。

陳駿霖介紹說，「我的片子通常都會拍一些自己想講的東西，或者我在社會上觀察到的現象，我喜歡用一種比較可愛的方式來講述一部電影，我的特色和缺點都是這個」，「但是我把這些東西拍得太可愛了，影展都希望我們把這些題材拍得更嚴肅一點」。

陳俊霖從南加大的電影專業畢業後，回到台灣擔任製片助理，不僅學到更多拍片的心得，還發現台北是一個充滿生命力與人情味的地方。