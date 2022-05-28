我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

華人導演陳駿霖新片「初戀慢半拍」今夏北美首映

記者陳爍嘉／聖荷西報導
陳俊霖在波士頓出生、舊金山長大，後來又到台灣。（陳俊霖提供）
陳俊霖在波士頓出生、舊金山長大，後來又到台灣。（陳俊霖提供）

美國華裔導演陳駿霖（Arvin Chen）推出愛情喜劇電影「初戀慢半拍」，這部電影獲選為香港電影市場展「十大最受期待亞洲電影」，並且入圍第24屆義大利烏迪內遠東國際影展競賽單元。「初戀慢半拍」已於4月在義大利進行世界首映，將於6月底在台北電影節進行亞洲首映，並且有望在今年夏天通過影展進行北美首映。

「初戀慢半拍」劇照。（陳俊霖提供）
「初戀慢半拍」劇照。（陳俊霖提供）

「初戀慢半拍」描述了年近30的大男孩因為性格木訥，一直保持單身。有一天，他想去色情旅館破處，結果卻意外愛上了旅館的媽媽桑。導演陳駿霖希望通過這部電影來表達：成長需要母親的愛，太多或太少都會影響小孩未來的發展。

在「初戀慢半拍」拍攝時，新冠疫情剛剛開始，劇組工作人員只能戴著口罩拍片。陳駿霖表示：「我很享受拍片的過程，不過戴著口罩工作時，我沒有辦法靠表情去鼓勵演員，給他們信心」，「但是疫情期間能安全地把電影拍完，還是一件很開心的事，雖然還是會擔心其他人的安全」。

陳俊霖在視訊中指出，「初戀慢半拍」有望在今年夏天通過影展進行北美首映。（視頻截圖...
陳俊霖在視訊中指出，「初戀慢半拍」有望在今年夏天通過影展進行北美首映。（視頻截圖）

導演陳駿霖出生於1978年的波士頓，從小在舊金山長大，後來移居台灣，並結婚生子。他的畢業短片「美」奪下第五十七屆柏林影展最佳短片銀熊獎。2010年第一部電影長片「一頁台北」由國際導演文溫德斯擔任監製，得到亞洲最佳影片獎。2013年第二部電影「明天記得愛上我」於柏林國際影展世界大觀單元世界首映。 2021年完成第三部台灣電影「初戀慢半拍」，同年拍攝第一部美國電影「台北愛之船」，目前正在後期製作中。

陳駿霖介紹說，「我的片子通常都會拍一些自己想講的東西，或者我在社會上觀察到的現象，我喜歡用一種比較可愛的方式來講述一部電影，我的特色和缺點都是這個」，「但是我把這些東西拍得太可愛了，影展都希望我們把這些題材拍得更嚴肅一點」。

陳俊霖從南加大的電影專業畢業後，回到台灣擔任製片助理，不僅學到更多拍片的心得，還發現台北是一個充滿生命力與人情味的地方。

電影 影展 導演

上一則

沙加緬度土木工程師分會 表彰傑出個人、團體

下一則

聖荷西華男 被控走私美軍科技給中國大學

延伸閱讀

胡金銓紀錄片 一窺武俠美學

胡金銓紀錄片 一窺武俠美學
湯姆漢克疫後復工「貓王艾維斯」台女星吳可熙獲名導欽點

湯姆漢克疫後復工「貓王艾維斯」台女星吳可熙獲名導欽點
朴贊郁4度闖坎城 新片湯唯沒裸露場面

朴贊郁4度闖坎城 新片湯唯沒裸露場面

朴贊郁攜手湯唯闖坎城「分手的決心」難得沒有驚人性愛

朴贊郁攜手湯唯闖坎城「分手的決心」難得沒有驚人性愛
湯唯深V亮相坎城 精彩演繹蛇蠍女 全場起立鼓掌8分鐘

湯唯深V亮相坎城 精彩演繹蛇蠍女 全場起立鼓掌8分鐘

熱門新聞

高嘉雯失聯已經一周，家人非常焦急。（社區供圖）

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

2022-05-22 19:12
華人彭一玲在沙加緬度酒店開會。有槍手衝入酒店，警方宣布就地避險。（彭一玲供圖）

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

2022-05-25 19:00
失聯近8天的22歲中國留學生高嘉雯已經被找到。（取自尋人啟事）

北加失聯中國留學生高嘉雯找到了：平安

2022-05-24 14:20
聖荷西17歲高中生萊斯特因為遇到性勒索詐騙自殺身亡。（電視新聞截圖）

留字條…聖荷西17歲高中生遭性勒索 自殺身亡

2022-05-24 14:35
專家表示，新冠病毒的傳染性已高到和麻疹不相上下。（美聯社）

公衛專家：新冠不斷進化 傳染力恐超越麻疹

2022-05-21 02:20
對於有人服用抗新冠藥丸Paxlovid之後反覆感染，專家認為還是值得服用。（電視新聞截圖）

服Paxlovid藥丸又反覆感染 專家：仍值得吃

2022-05-20 14:48

超人氣

更多 >
紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩
拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味
李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍
稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了
德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅