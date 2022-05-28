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「安全毒品注射站」法案 OJE主席李少敏籲反對

記者熊移山／聖荷西報導
加州平等公義協會(OJE)主席李少敏（Frank Lee，圖中右）以及多位反SB57法案的政界及民間組織召開記者會，強調SB57法案是災難性的，應該被拒絕。(記者熊移山╱翻攝)
加州平等公義協會(OJE)主席李少敏（Frank Lee，圖中右）以及多位反SB57法案的政界及民間組織召開記者會，強調SB57法案是災難性的，應該被拒絕。(記者熊移山╱翻攝)

加州參議會第57號法案「Controlled substances: overdose prevention program」（控制毒品注射過量計畫，簡稱SB57），或是說開放的「安全毒品注射站」計畫，定於6月1日在將在州議會公共安全委員會（Assembly Public Safety Committee）召開聽證會。

加州平等公義協會（OJE）主席李少敏（Frank Lee）以及加州緝毒人員協會立法顧問羅威爾（John Lovell）27日召開線上記者會，會中提醒民眾這些政治人物利用話術引導民眾之支持SB57，但是其實SB57是災難性的，絕對應該被拒絕。

這場線上記者會邀請了加州州長候選人謝倫柏格（Michael Shellenberger）、加州議員庫柏（Jim Cooper）、 加拿大藥物預防網絡主席杜塞特（Chuck Doucette）、國際信仰禁毒聯盟主席亞倫（Tak Allen）一同出席。

李少敏指出，在過去的五年裡類似的法案不斷重複想要闖關。當時前加州州長布朗（Edmund G. Brown）就強烈反對這樣的作法，並強調戒毒沒有特效藥，必須用權力和法律為基礎，並配合同情心和有效的強制性治療來解決。

庫柏表示，各國的證據表明，非法藥物注射站只會導致更多的藥物過量死亡和犯罪。聯邦第三巡迴法院在去年1月在美國訴 Safehouse案中裁定非法藥物注射站違反聯邦法律。而且去年10月，聯邦最高法院拒已經絕接受注射站支持者的上訴。所以SB57這是公然違反聯邦和州法律。

謝倫柏格則強調，合法的注射點只是提供更多非法交易和增加犯罪，有很多其他方法可以防止吸毒者因過量致死。然而提供這類的注射站，吸毒者就會繼續使用藥物無法戒毒，活得就像蔬菜一樣。對年輕人而言是不人道而且不道德的作法。

杜塞特則以加拿大溫哥華區域執行類似合法注射點為例指出，從2000年至今的統計數字，雖然中間會有起伏，但是從2000年的因為注射過量死亡人數為95人，到了2021年已經來到528人。這種作法只是導致上癮者更無法自拔。

Chuck Doucette 以加拿大溫哥華區域執行類似合法注射點為例，從201...
Chuck Doucette 以加拿大溫哥華區域執行類似合法注射點為例，從2012年開始因為注射非法藥物致死人數比率明顯增加。(記者熊移山╱翻攝)

非裔代表亞倫回應，SB57設立的注射站位置，往往是加州最脆弱和服務不足的非裔社區，這是眾所周知的秘密，因為「沒人要」。結果就是吸引更多的罪犯聚集造成更多治安問題。

這項法案已經爭議多年，正、反雙方的說法不管在法理上或情理上都各執一詞。民眾如何評斷，似乎也只能在6月7日的選票上可以決定。

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