素人參選最後衝刺 焦龍推「民主2.0」、錢德純要「擦亮矽谷」

焦龍(左四)就自己提出「民主2.0」的選民參與投票理念實現，提供選區內選民做測試。(焦龍提供)

素人第一次參政通常都是非常辛苦，是知名度低、募款困難。本次南灣選舉中26區州議員候選人焦龍，以及聖荷西 第3選區市議員錢德純，兩位都是毫無政治背景首次參選的素人、在初選即將到來前，他們有不同作法及訴求吸引選民的注意。

有著工程師背景的焦龍，一開始就提出的「民主2.0」的理念，就是要利用他自己所研發的Pofetl投票 系統，將所有的政治議題先讓選區的選民進行投票及討論，然後把最終的決定真實地傳達到議會，從而真正的代表選民的意志。

為了證明自己不是空口說白話，日前焦龍已經將這套系統上線測試，提供包含庫比蒂諾、桑尼維爾、聖他克拉拉以及聖荷西選區內的選民進行實際操作。想要參與的民眾可以上焦龍的競選網頁（https://longforassembly.com）留下自己的姓名及email後，焦龍就會回發一個pin並且提供無法恢復的確認碼。也就是說在隱私的保護下，確認碼是不會有第二個人知道。在測試投票完後焦龍也會公布結果。民眾還可以利用確認碼找到自己的投票，確認沒有被修改。

錢德純日前被邀請舊金山林肯法學院畢業典禮中演講，以「讓世界變得更美好為題分享競選的感觸。(錢德純提供)

另外以「擦亮矽谷」招牌為競選口號的錢德純，在這幾個月的過程走訪基層，除了努力將自己的政治理念傳達給選民，也期待打破「舊勢力的束縛」，為聖荷西開創另一個局面。

日前她被邀請舊金山林肯法學院畢業典禮中演講，以「讓世界變得更美好」為題分享她這幾個月競選的感觸。她表示，該學院已經為聖荷西當地造就了幾代政治家、律師和法官，呼籲畢業生不要忘記在這個世界上，心存善念才可以走很長的路。特別在這兩年發生的種族仇恨和近日的校園槍擊事件，都讓社會充滿動盪和不信任的時刻，如果人人都可以貢獻自己一點力量，對有需要的人多一點幫助，影響可以超出想像。所以要讓世界變得更美好，需要對世界多一點善意。

兩人在選區內，焦龍面對的是前代表28區的現任眾議員羅達倫（Evan Low），錢德純則是面對聖荷西工會及商會支持的競爭對手，選戰打起來也格外辛苦。雖然說社群媒體 多少對素人參選有比較大的幫助，但是卡在經費的限制，兩人都覺得應該在通過初選後再作規畫。