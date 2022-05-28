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聖荷西華男 被控走私美軍科技給中國大學

編譯組／灣區27日電
曾任職於USRA的聖荷西華裔男子，利用職務之便，涉嫌非法走私美軍航空科技軟體。(圖取自USRA官網)
曾任職於USRA的聖荷西華裔男子，利用職務之便，涉嫌非法走私美軍航空科技軟體。(圖取自USRA官網)

根據聯邦檢察官辦公室表示，一名34歲聖荷西男子被指控非法出口與走私敏感美國航空科技給位在中國的大學。

宋日永(Jonathan Yet Wing Soong，音譯)26日在美國地方法院首次出庭，面臨違反「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act)與走私等指控。若罪名成立，他可能面臨最高20年監禁與100萬元違法罰鍰，以及最高10年徒刑、25萬元的走私罪刑與罰款。

根據未公開的投訴，在2016年4月至2020年9月期間，宋日永擔任「大學太空研究協會」(Universities Space Research Association，簡稱USRA)計畫人員，其為一家與美國太空總署(NASA)簽約的非營利組織，經銷透過陸軍「軟體轉讓協議」(Software Transfer Agreement)計畫開發的敏感航空相關軟體。宋日永負責監督部分軟體許可證的銷售、對客戶進行出口規範審查、有時還會負責實際出口軟體。

根據起訴書，宋日永2017年安排透過中間商「北京彩虹技術開發公司」(Beijing Rainbow Technical Development Ltd)、向北京航空航天大學出售陸軍飛行控制套裝軟體。然而，這家大學列在美國商務部禁止接收具有商業與潛在軍事應用特定技術的實體名單當中，因為參與中華人民共和國軍用火箭系統與無人機系統而被列入名單。

在長達19頁的起訴書指出，「宋日永以北京彩虹公司的名義進行出口，卻提供北京航空航天大學使用，聲稱其他客戶合法使用第三方採購系統，他認為這個案例沒有不同。」「他最終承認，讓北京彩虹成為最終購買者，是為了避免被發現真正的購買者在實體名單上。」

2018年1月2日，USRA接獲2182元電匯轉款，用於出售這項計畫。

根據起訴，宋日永也承認，這家非營利機構多年來並未收到他出口軟體項目的所有信用卡款項，承認部分款項已轉入他的個人帳戶。

起訴書指出：「他宣稱當客戶想用信用卡付款時，USRA沒有設置接受信用卡付款的方法。」「他稱他將這些付款證明是給自己的獎金(bonus)，估計多年來以偷取數萬元。根據起訴書，2020年9月18日，宋日永交給USRA一張金額為16萬1010元的支票。

宋日永下一次出庭時間訂於6月2日。

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