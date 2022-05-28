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如何贏得政府合約？加州小型企業論壇研討

記者陳爍嘉／聖荷西報導
會計師張青介紹小企業的稅務問題。（視頻截圖）
會計師張青介紹小企業的稅務問題。（視頻截圖）

2022年加州小型企業論壇和研討會26日在Zoom上召開，此次論壇和研討會主要是幫助小企業主如何贏得政府合同。與會者來自加州政府部門、加州基礎設施和經濟開發銀行、CBC人壽和少數族裔企業發展署 (MBDA) 辦公室，並由美國潮商基金會、矽谷創新頻道DingDing TV，美國亞太裔公共事務協會（APAPA）聯合主辦。

此次會議的8位與會講者包括加州財務長馬世雲（Fiona Ma），小企業管理局舊金山區辦公室副區長Carlos Gutierrez，加州小型企業和殘疾退伍軍人企業服務辦公室的雙語業務外展聯絡員Teresa Macias-Ruiz，美國商務部MBDA（少數族裔商業發展署）聖荷西商業中心和亞洲公司的商業顧問Porter Wong，中美會計師協會會長張青（Eric Zhang），CBC人壽金融服務創始人、9鑫財富聯合創始人Joyce Liang，KIT 解決方案首席執行官Xiaoyan Zhang，加州商業與經濟辦公室（GoBiz）小企業倡導辦公室的現任代理副主任和南加州區域顧問俄爾（Christopher Earl）等。

與會者表示，小型企業主想要開始經營一家企業，會面臨很多挑戰，比如經營企劃，僱傭和培訓員工，維護關係網，降低成本和風險等等，因此需要政府提供必要的扶持。

根據「華爾街日報」5月份的一項對超過600個小型企業主的調查，有高達57%的小型企業主對美國未來的經濟狀況持悲觀態度，這個數據遠高於4月份的42%。

雖然物價持續上漲，但是預計未來一年收入將增長的小型企業比例從2020年5月的79%下降到61%。由於疫情、人力短缺、利率上升等因素的影響，小型企業主苦不堪言。一家泡菜公司的老闆坦言：「感覺所有這些因素都是我們無法控制的，而且看起來隧道的盡頭沒有光」。

加州小型企業論壇和研討會開始時，馬世雲介紹了在加州成爲小企業主的要求和求助方式。會上，Gutierrez和張青提醒大家，美國小企業管理局有一個專門用來扶持經濟處於劣勢的小型企業主的項目，可以幫助這些企業向政府合同投標。俄爾介紹了加州剛剛推出的加州夢想基金對小企業的救濟項目，符合資格的小企業最高可獲得1萬元的救濟金。俄爾還介紹了即將推出的加州非盈利表演藝術資助計畫等。

另外，Xiaoyan Zhang還向大家介紹了政府爲科技創新小企業提供的兩個基金項目（SBIR/STTR funding），這對於初創企業來講可能是很重要的資金來源。Blaine Laney向大家分析貸款相關的選項。會計師張青則在會上介紹美國小企業管理局對部分小型企業的幫助，並討論小商業的各項稅稅務問題。Joyce Liang向小型企業主們講解了如何培訓員工相關議題。Porter Wong還介紹了少數族裔商業發展署可以爲大家提供的幫助等信息。

加州 華爾街 貸款

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