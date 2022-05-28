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市議員佩斯金提案 擴大租金控制

記者李怡／舊金山報導
市議員佩斯金提案擴大租金保護範圍。（記者李怡／攝影）
市議員佩斯金提案擴大租金保護範圍。（記者李怡／攝影）

舊金山市議員佩斯金（Aaron Peskin）本周提出一項市府憲章修正案「租金控制住屋法案」（Rent Control Housing Act），擴大租金控制使用範圍，使舊金山市的所有住房單位都接受租金控制。如果今年11月選民投票通過此項提案，會將有效實現自1979年以來最廣泛的一次擴張「租金控制」。

舊金山一直是以租戶為主的城市，2020年灣區人口普查數據顯示，舊金山65%居住者是租客，包括市長布里德也是住在租來的房屋。不過，並不是每個租客都懂得市政府「租金穩定條例」（Rent Stabilization Ordinance），例如條例中有規定，禁止房東對住在1979年前建造的房屋租客，突發或過度的調漲租金；而多數市民表示，租金控制保護是他們能夠留在舊金山的主要原因。

佩斯金提出的2022年「租金控制住屋法案」如果通過，將以今年11月8日為基準，建立「以房屋高度和密度相關的限制基線」，即將之前對1979年前建造的房屋租金管控，推移至2022年。超過2022年密度限制的居住單位，也需要接受租金控制。如未來房東希望在他們的財產上建更多單位，需向市議會申請。

佩斯金表示：「擴大租金保護是一個長期願景，這項法案是為確保租住在新房屋的租戶也可以被保護，並繼續保持社區的穩定。今天的市場租金將是明天的可負擔租金，這是我在過去20多年的公共服務中親眼目睹的情況。」

1995年的「科斯塔—霍金斯租屋法案」（Costa-Hawkins Rental Housing Act）禁止在加州各地擴大地方租金控制，並使租金控制只適用於95年後建造的房屋。全州租戶維權組織Tenants Together表示，此法案為加州租戶帶來持續的災難，導致多次的選票提案交戰。

社區活動人士弗蘭德（Theresa Flandrich）表示，「租金控制是社區長期爭取的目標，我們一直在努力確保市議員佩斯金2016年提出的附屬住宅單位ADU姻親公寓法案，使得每套新的姻親公寓單位都受到租金保護。此案有效地確保幾代租戶的租金穩定，現在可以再做一次，並做得更大更好。」

2022年「租金控制住屋法案」是憲章修正案，提出30天後將在市議會舉行公開聽證會，需有六名市議員投票通過，才可於今年11月8日提交選民表決。陳詩敏、潘正義（Dean Preston）華頌善（Shamann Walton）三名市議員已表示支持。

租金 舊金山 租客

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