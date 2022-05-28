北灣校園傳槍擊威脅 家長急奔學校接人

蘇拉諾縣羅德里格茲高中家長獲悉學校疑似遭到槍枝暴力威脅後，蜂擁至學校接子女回家。（電視新聞截圖）

北灣蘇拉諾縣費爾菲德（Fairfield）一所高中27日上午獲悉疑似遭受槍枝暴力威脅，導致家長蜂擁至學校接子女回家。

羅德里格茲高中（Rodriguez High School）表示，有人在社群媒體 上發文，稱要對「RHS」（羅德里格茲高中名稱頭文字縮寫）不利。鑑於德州 本周發生大規模槍擊 慘案，校方緊急通知警方和家長，並允許家長帶子女回家。

媒體在現場看到一些家長泛著淚光，焦急打電話聯絡子女；家長桑德斯（Paula Sanders）說：「我們接到學校來電，但學校沒有告訴學生發生什麼事，學生們都很害怕。在德州發生槍擊事件後，我們不能冒這個險，萬一真的有事發生，而我們沒有到學校接他們，我們一輩子都不會原諒自己。」

家長拉米雷茲（Ed Ramirez）說：「因為最近發生的事和這類威脅太可怕，我馬上趕來學校，所幸我已把兒子帶出來。」

費爾菲德警方表示，他們的行動是出於對學校學生和教職員安全的高度謹慎。據警方了解，沒有任何證據顯示，這項威脅是針對羅德里格茲高中發出的，調查人員已經針對美國所有頭文字縮寫為「RHS」的學校展開調查。

根據沙加緬度CBS電視台報導，羅德里格茲高中所在的費爾菲德蘇森聯合學區（Fairfield-Suisun Unified School District）27日下午表示，當局已經追蹤到，威脅訊息是一名17歲的明尼蘇達州里奇菲爾德高中（Richfield High School）的學生發出的。