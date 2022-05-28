我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

北灣校園傳槍擊威脅 家長急奔學校接人

編譯組／灣區27日電
蘇拉諾縣羅德里格茲高中家長獲悉學校疑似遭到槍枝暴力威脅後，蜂擁至學校接子女回家。（電視新聞截圖）
蘇拉諾縣羅德里格茲高中家長獲悉學校疑似遭到槍枝暴力威脅後，蜂擁至學校接子女回家。（電視新聞截圖）

北灣蘇拉諾縣費爾菲德（Fairfield）一所高中27日上午獲悉疑似遭受槍枝暴力威脅，導致家長蜂擁至學校接子女回家。

羅德里格茲高中（Rodriguez High School）表示，有人在社群媒體上發文，稱要對「RHS」（羅德里格茲高中名稱頭文字縮寫）不利。鑑於德州本周發生大規模槍擊慘案，校方緊急通知警方和家長，並允許家長帶子女回家。

媒體在現場看到一些家長泛著淚光，焦急打電話聯絡子女；家長桑德斯（Paula Sanders）說：「我們接到學校來電，但學校沒有告訴學生發生什麼事，學生們都很害怕。在德州發生槍擊事件後，我們不能冒這個險，萬一真的有事發生，而我們沒有到學校接他們，我們一輩子都不會原諒自己。」

家長拉米雷茲（Ed Ramirez）說：「因為最近發生的事和這類威脅太可怕，我馬上趕來學校，所幸我已把兒子帶出來。」

費爾菲德警方表示，他們的行動是出於對學校學生和教職員安全的高度謹慎。據警方了解，沒有任何證據顯示，這項威脅是針對羅德里格茲高中發出的，調查人員已經針對美國所有頭文字縮寫為「RHS」的學校展開調查。

根據沙加緬度CBS電視台報導，羅德里格茲高中所在的費爾菲德蘇森聯合學區（Fairfield-Suisun Unified School District）27日下午表示，當局已經追蹤到，威脅訊息是一名17歲的明尼蘇達州里奇菲爾德高中（Richfield High School）的學生發出的。

德州 槍擊 社群媒體

上一則

市議員佩斯金提案 擴大租金控制

下一則

加州猴痘首例確診 再爆疑似病例 衛生官：染病風險仍低

延伸閱讀

「拜託立刻派警察」德州小學槍擊案 學生報案紀錄曝光

「拜託立刻派警察」德州小學槍擊案 學生報案紀錄曝光
德州校園槍擊：警察延誤失能的「致命90分鐘」？

德州校園槍擊：警察延誤失能的「致命90分鐘」？
德州州長批嚴管槍枝無用 芝城就是例證

德州州長批嚴管槍枝無用 芝城就是例證
「為何只發生在美國」德州州長：控槍無法阻悲劇

「為何只發生在美國」德州州長：控槍無法阻悲劇
使用種族歧視字眼 貼文揚言槍擊 佛利蒙高中生被捕

使用種族歧視字眼 貼文揚言槍擊 佛利蒙高中生被捕

熱門新聞

高嘉雯失聯已經一周，家人非常焦急。（社區供圖）

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

2022-05-22 19:12
華人彭一玲在沙加緬度酒店開會。有槍手衝入酒店，警方宣布就地避險。（彭一玲供圖）

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

2022-05-25 19:00
失聯近8天的22歲中國留學生高嘉雯已經被找到。（取自尋人啟事）

北加失聯中國留學生高嘉雯找到了：平安

2022-05-24 14:20
聖荷西17歲高中生萊斯特因為遇到性勒索詐騙自殺身亡。（電視新聞截圖）

留字條…聖荷西17歲高中生遭性勒索 自殺身亡

2022-05-24 14:35
專家表示，新冠病毒的傳染性已高到和麻疹不相上下。（美聯社）

公衛專家：新冠不斷進化 傳染力恐超越麻疹

2022-05-21 02:20
對於有人服用抗新冠藥丸Paxlovid之後反覆感染，專家認為還是值得服用。（電視新聞截圖）

服Paxlovid藥丸又反覆感染 專家：仍值得吃

2022-05-20 14:48

超人氣

更多 >
紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩
拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味
李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍
稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了
德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅