加州猴痘首例確診 再爆疑似病例 衛生官：染病風險仍低

加州首例猴痘病例確診，第二例疑似病例緊接著出現。（美聯社）

沙加緬度縣日前出現第一例疑似猴痘 （monkeypox）病例，聯邦疾病防治中心（CDC ）26日證實確實是猴痘病例，而沙加緬度縣目前再出現第二例「疑似」猴痘病例，衛生官員表示，這例病例與CDC確認的首例猴痘病例有過密切接觸。

沙加緬度縣衛生局發言人馬特（Samantha Mott）27日下午召開記者會時表示，第二例疑似病例樣本已送交CDC進行確認。她指出，這兩例病例目前都在隔離中，沒有與任何人接觸。馬特說：「猴痘風險現在對一般大眾來說仍然很低。」

加州 衛生廳本周稍早表示，沙加緬度縣出現加州第一例疑似猴痘病例，是一名最近剛從歐洲旅遊回來的民眾，其痘病毒（orthopox virus）檢測結果呈陽性，他們已將樣本送交CDC做確認。CDC 26日證實，這例病例確實是猴痘病例。

沙加緬度縣衛生局局長卡西利耶（Olivia Kasirye）表示，第一例病例目前狀況良好，衛生局正在進行進一步調查和接觸追蹤。

專家指出，猴痘是透過長時間皮膚接觸傳染的，症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、背痛、淋巴結腫大、發冷和疲憊。發燒後約一到三天，患者身上會開始出現疹子，通常先從臉部開始，然後擴散到身體其他部位。衛生局表示，猴痘的潛伏期約一到兩周，也可能長達三周，發病後症狀會持續兩到四周。

加州衛生廳流行病學家潘靄（Erica Pan）本周發出聲明說：「加州衛生廳已迅速與地方和聯邦衛生官員合作因應疫情，以確保提供民眾所需的護理，包括追蹤密切接觸者和接觸後預防。由於猴痘很罕見，醫護人員可能不熟悉猴痘的症狀，也不了解猴痘病毒會經由親密接觸或性接觸傳播。」

CDC 26日證實兩例猴痘病例，一例在沙加緬度縣，另一例在麻州。CDC表示，他們還在調查美國其他地區發現的多例疑似病例。