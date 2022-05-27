4比1淘汰獨行俠 勇士時隔3年再闖總冠軍賽

勇士時隔三年再次殺入總冠軍賽，成為喬丹率領的芝加哥公牛後，首支8年6進總冠軍賽的球隊。柯瑞（前排右）奪得首屆西區冠軍賽MVP。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 26日以120比110輕取達拉斯獨行俠，在西區冠軍賽以4比1淘汰對手，時隔三年，再次殺入總冠軍賽 。為籃球之神喬丹率領的芝加哥公牛後，首支8年6進總冠軍賽的球隊。柯瑞入帳15分3籃板9助攻，奪得首屆西區冠軍賽MVP。

這場比賽湯普森三分16中8貢獻32分，季後賽 生涯第5次命中8記三分，躋身NBA歷史第一。其他隊員維金斯18分，格林17分，普爾16分。

對手獨行俠的東契奇（Luka Doncic）攻下28分，一度率領球隊將25分差距縮小到10分，但最終無力回天。

勇士輕取達拉斯獨行俠，時隔三年再次殺入總冠軍賽。（記者劉先進／攝影）

獨行俠教頭基德（Jason Kidd）賽前說，此前季後賽第一輪球隊在鳳凰城太陽經歷搶七大戰；目前第二輪獨行俠輸給勇士三場後，第四場賽事也面臨淘汰關鍵戰，基德表示，「今晚只是一場比賽，我們必須找到方法，在客場贏球。」不過獨行俠終究未能挽回頹勢。

無論是勇士還是獨行俠教頭，賽前都強調三分球的重要性。柯爾說，三分球是比賽的一部分，相比以往更重要。數年前的休士頓火箭，是NBA歷史上首個5人都能站在外面投射三分的隊伍，獨行俠也是如此，「想像一下，更多球隊會增強投球能力，非常難防守。」

基德說，三分球非常很重要，如今每個球員都能出手，沒有以往那麼強的位置區分，要將最好的五個球員放在場上。「看看中鋒位置，身高都不足6呎9或更小。季後賽中，明星還是明星，關鍵在角色球員，如果有角色球員站出來投出高水平，比賽會有利於這一方。」