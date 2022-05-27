使用種族歧視字眼 貼文揚言槍擊 佛利蒙高中生被捕

佛利蒙美國高中一名男學生在社群媒體上做出槍枝暴力威脅，遭到警方逮捕。（電視新聞截圖）

佛利蒙警方26日逮捕一名17歲高中生，這名學生在社群媒體 上發文，威脅要對學校一名教職員和另一所學校的人開槍。

佛利蒙警方表示，這名就讀美國高中（American High School）的學生在社群媒體上對學校一名教職員做出槍枝暴力威脅，並表示還會前往另一所高中開槍。

佛利蒙警方25日晚上發出聲明表示，這名男學生還在貼文中使用許多種族歧視 字眼，警方已依恐怖攻擊威脅重罪和仇恨犯罪等罪名逮捕這名學生。

警方指出，他們在25日上午9時44分接獲美國高中報案，指有學生做出槍擊 威脅；美國高中資源官（School Resource Officer）、學校主管和警方調查人員已對這名學生展開調查。

警方表示，他們聯絡這名學生及其家長，約他們在校外見面，然後逮捕這名學生，並將他送往少年看守所羈押。由於嫌犯是未成年人，警方未公布姓名。警方還搜索這名學生的住家，發現許多相關證據，但未發現槍械。

警方指出，嫌犯在社群媒體和其他學生討論他的威脅言論，這些參與討論的學生已經被指認出來，正交由校方處理。警方說：「目前，我們相信，只有被捕的學生做出槍枝暴力威脅。我們還在調查是否有其他可能受害的對象，或是否還有其他犯罪意圖。」

佛利蒙警局局長華盛頓（Sean Washington）稱許身為美國高中資源官的佛利蒙警局警員，「我為資源官和調查人員在收到訊息後立即採取行動感到驕傲。我也要感謝挺身而出的社區成員和家長，以及告知家長這件事的學生。」

華盛頓表示，他已經下令加強對佛利蒙所有學校的巡邏。

佛利蒙警方呼籲，民眾如果有任何其他關於這起事件的訊息，請聯絡警官Calvin Tang，電話是510-790-6743，電郵地址為[email protected]。匿名報案可上網https://local.nixle.com/tip/alert/5788118，或傳簡訊到888777，簡訊開頭請輸入TIP FREMONTPD。