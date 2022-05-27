警力不足？警察工會籲暫勿赴舊金山國家公園 官員回應

勞工裂痕公開化，官員和警方就舊金山國家公園是否安全爭論不休。（美聯社）

代表美國公園警察 的工會周二（5月24日）公開表示了對薪酬和人員配置水平的抱怨，敦促人們今年夏天不要去舊金山 的金門國家娛樂區和Presidio國家公園。但公園官員說，這一警告是不必要的，人們應該感到安全。

美國公園警察兄弟會 在一份新聞稿中說，鑒於「人員配置危機」 ，對於舊金山的國家公園，「家庭應該避免不必要的旅行 」。工會沒有提供公園犯罪的逐年統計數字。

根據工會的說法，美國公園警察舊金山辦事處只有11名警察可以在Presidio和金門國家娛樂區巡邏；且幾乎每天都需要加班來確保警察部隊達到 Presidio有3名巡邏人員的最低人員配置水平，這是與管理Presidio的受托方簽訂的合同要求。

「隨著國殤日周末的到來，數以百萬計的美國家庭正在為他們的暑期計畫做最後的潤色，」工會主席斯賓塞（Kenneth Spencer）在新聞稿中說。「我很難過地說，這些計畫不應該包括對金門國家娛樂區或Presidio的訪問，因為簡單地說，它們並不安全。」

美國公園警察和金門國家娛樂區的官員對工會的說法提出異議。

「我們的工作人員和遊客的安全始終是我們的首要任務，公園地區仍然向我們的公眾開放並提供服務，特別是在這艱難疫情的最後幾年，」金門國家娛樂區的發言人斯特里克法登（Charlie Strickfaden）說。

斯賓塞說，舊金山外勤辦事處的工作人員一直在逐漸減少，現在有32名員工和11名巡邏人員。他說，兩年前，該辦事處有50名員工，它應該有83名員工。另外一些警官的退休也迫在眉睫。 他將舊金山的問題歸咎於美國公園警察和當地警察部門之間的薪酬差距。他說，美國公園警察的起薪是每年6萬7769美元，而舊金山警察的起薪是9萬2560美元。斯賓塞說美國公園警察的人員配置水平已經達到了危機水平。

警察工會被禁止就公園警察的工資進行談判，因為這些工資是由國會制定的，但工會倡導諸如HR 3924這樣的立法，該立法將通過加快官員的工資評級來提高薪水。斯賓塞認為，這項一直停滯不前的立法將有助於恢復人員配置水平。