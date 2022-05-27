屋崙、聖荷西機場逐漸復甦 客流量大幅回升

屋崙與聖荷西國際機場客流量，已回升接近疫情前，並期待繁忙的夏季旅遊旺季到來。圖為屋崙國際機場。(圖取自屋崙國際機場官方臉書)

屋崙 與聖荷西機場 近幾個月來的客流量，皆出現大幅增長。但是，旅行活動仍遠低於新冠爆發前的水平；疫情引發的經濟問題，也為服務東灣與矽谷的機場，帶來明顯的角色轉變：根據針對兩個機場公布統計分析，在最近一年內，屋崙國際機場是比聖荷西國際機場更忙碌的載客機場。

截至4月的12個月期間，屋崙機場接待949萬名乘客；聖荷西機場則接待908萬名乘客。在最近一年時間內，聖荷西機場接待乘客人數比屋崙機場少了4.4%。

這個情況與政府強制關閉商業以對抗致命病毒傳播之前，截然不同。在截至2020年2月的12個月中，也就是疫情封鎖開始之前的一年，聖荷西機場接待1581萬名乘客，比屋崙機場的1329萬名乘客多出了18.9%。

聖荷西機場的乘客流量反彈程度，比屋崙機場緩慢的原因之一是：矽谷的旅行業務比包括東灣在內的許多其他城市，更加仰賴商務旅行。這種以商務為導向的動力，阻礙南灣旅遊市場的反彈，因為商務旅行的恢復速度，比美國休閒旅遊活動慢得更多。

不過，有跡象顯示，旅遊業正在好轉。

聖荷西機場4月份的月度總乘客量，已是新冠爆發前、也就是截至2020年2月的一年期間內的平均每月 132 萬名乘客的 74%。聖荷西國際機場發言人泰勒(Keonnis Taylor)表示，很高興見到航站開始恢復到記憶中的情景，儘管也了解仍需時間，才能回復到旅客流量盛況。

屋崙機場的4月份乘客總數，則是截至2020年2月的前12個月、新冠疫情前的每月平均110.8萬名旅客的83%。屋崙港航空主任法瑞西斯(Bryant Francis)表示，達到疫情前80%客運量，一直是屋崙國際機場期待的里程碑。

然而，儘管兩個機場在2022年前四個月的載客量活動都大幅增加，兩個航空樞紐若要持續恢復到疫情前的榮景，還有長路要走。

針對兩家機場的月度報告分析顯示，在最近一年期間，聖荷西機場旅客總數比疫情前截至2020年2月的12個月、少了42.6%；屋崙機場旅客總數則減少28.6%。儘管如此，兩家機場的月度航空報告指出，兩個交通樞紐都有明顯復甦跡象。

今年4月份，聖荷西機場接待超過97萬2600名旅客，比2021年4月增加109%；屋崙機場同一時間接待超過91萬8500名旅客，比去年同月增加53.8%。4月是兩家機場自2020年3月以來，首次在一個月時間內、成功接待至少90萬名旅客。今年2-4月的最近三個月中，兩家機場每月乘客活動均有所增加。兩家機場都期待繁忙的夏季旅遊旺季，並擴大服務範圍進一步支持旅客旅行。