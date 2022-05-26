舊金山奶茶店收售贓物嫌犯 3年前就有前科

舊金山奶茶店越裔嫌犯黎國(Quoc Le)，收售無以計數被盜的筆記型電腦、手機與其他裝置。(圖取自舊金山檢察官辦公室官網)

因舊金山 奶茶店收售贓物案於日前被捕的越裔嫌犯黎國(Quoc Le)，三年前曾被控犯下類似罪行。當時核桃溪(Walnut Creek)與舊金山警察調查發現，他自汽車 偷走財物並轉售贓物。

黎國在2019年案件與本周被舊金山地方檢察官 辦公室逮捕的期間內，收售無以計數偷來的筆記型電腦、手機與其他裝置。根據檢察官透露，其中許多贓物來自舊金山地區棘手的砸車搶劫案件。

黎國被捕引發了關於他在2019年案件發生情況、以及為何可繼續犯案的疑問。部分試圖罷免舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）的反對人士，將2019年案件視為證據，因為他的繼續犯案導致數千名舊金山居民與遊客財物被盜取。

前舊金山助理檢察官奧斯利(Tom Ostly)認為，針對黎國的案件，博徹思最初可以做更多的事情，「可以監視他在做什麼，但卻什麼都沒做。」

不過，地方檢察官辦公室檢察官表示，目前的調查始於10月，無法獲知黎國的犯罪活動，是否在第一起案件中的保釋期間犯罪。檢察官指出，警方從未對黎國提出額外控罪，並且他未受法院命令的導航監控(GPS monitoring)。

根據參與兩起案件的檢察官與黎國的辯護律師稱，黎國的最初案件因雙方的法律談判而放緩，之後發生新冠疫情，延遲了對未在押人的審判。

博徹思辦公室發言人馬歇爾(Rachel Marshall)表示，在檢察官開始對黎國展開調查之前，警方從未提供過與黎國有關聯的贓物額外證據。當問及為何檢察官辦公室在2019年案件未決期間，又進行新調查？馬歇爾說，最新指控是根據發現的新案件所提出，此為博徹思發起致力於打擊汽車竊盜行動一部分。黎國現被指控犯有多項新重罪，因涉嫌在保釋期間犯下新罪刑而面臨加重處罰。檢察官辦公室仍在起訴2019年案件。

法庭紀錄顯示，黎國於2019年1月被捕後，地方檢察官辦公室指控他犯有八項購買或收受贓物的重罪。黎國的律師諾克斯(Randall Knox)表示，黎國以6萬元的保釋金獲釋，並未被要求配戴腳踝監視器。