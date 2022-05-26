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警察太忙？檢被迫租車運嫌犯 金山檢警再爆不合

記者王子涵╱舊金山報導
博徹思爆料，警局不配合地檢處的行動。（記者王子涵／舊金山攝影）
博徹思爆料，警局不配合地檢處的行動。（記者王子涵／舊金山攝影）

舊金山地檢處本月初成功查獲了一處汽車盜竊銷贓點，嫌犯黎國（Quoc Le）用奶茶店做掩護將被盜物品銷贓至全世界各地，地檢處共查獲約130箱被盗電子產品，以及13000元贓款。這本是一項十分成功的行動，但地檢長博徹思（Chesa Boudin）24日在接受當地媒體採訪時爆料，舊金山警察局拒絕參與抓捕嫌犯的行動，这迫使地檢處臨時租用卡車轉移贓物和嫌犯。博徹思的爆料再次將舊金山「警檢不合」的問題公之於眾。

地檢處不得不租用U-Haul卡車轉移130多箱裝滿電子產品的贓物。（地檢處提供）
地檢處不得不租用U-Haul卡車轉移130多箱裝滿電子產品的贓物。（地檢處提供）

扣押嫌犯以及轉運贓物通常是需要警察局人力物力的支持，但是在正式抓捕的前幾天，博徹思稱卻突然收到警局多個「發狂似的」電話，並得知警局由於太繁忙，無法提供幫助。

「我們能夠抓捕嫌犯，我們也可以使用手銬逮捕他們，但沒有警車，我們根本沒辦法將他們轉移到縣監獄里，也不能轉移證據。通常我們都會請求警局的幫助，這個行動也不意外。」博徹思說，「當他們拒絕我們時，我感到很驚訝，而原因居然是工作繁忙...。」

警局以工作太忙為由，拒絕向地檢處提供幫助。（記者王子涵／舊金山攝影）
警局以工作太忙為由，拒絕向地檢處提供幫助。（記者王子涵／舊金山攝影）

最終，地檢處不得不租用U-Haul卡車，將130箱電子產品轉移走，而黎國則是由美國郵政檢查部以及國土安全調查局轉移走的。在隨後的新聞稿中，地檢處隻字未提舊金山警察局，只是提到行動得到美國汽車租賃組織、SF Safe以及社區領袖的幫助。

警局局長史考特（Bill Scott）曾對此事表示，博徹思可以做任何他認為有必要的事挺過罷免選舉，而指責警局並不是人們所期望看到的。

博徹思回擊道，警局工會對於地檢處的指責和攻擊已經是一個長期的問題，警局會尋找藉口，將矛頭指向地檢處。

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