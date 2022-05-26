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勇士未能逆轉勝 柯瑞：獨行俠贏得自尊之戰

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞得到20分。（讀者詹文傑供圖）
柯瑞得到20分。（讀者詹文傑供圖）

金州勇士24日晚以109比119不敵達拉斯獨行俠，西區冠軍賽沒有出現橫掃，大比數變成3比1，被拖入第五場。獨行俠一度領先29分。末節勇士瘋狂追趕，將分差縮小到8分，但獨行俠還是贏球，勇士翻盤無望。柯瑞20分，維金斯13分，湯普森12分，庫明加（Jonathan Kuminga）17分，莫迪（Moses Moody）10分。

獨行俠的東契奇拿到30分14籃板9助攻。（讀者詹文傑供圖）
獨行俠的東契奇拿到30分14籃板9助攻。（讀者詹文傑供圖）

勇士的小波特（Otto Porter Jr.）左腳酸痛，缺席本場比賽。獨行俠球館半場時漏水，因為維修原因，導致比賽延遲16分鐘。柯瑞表示，對達拉斯來說，這是贏得自尊之戰。「對手站出來，幾乎沒有什麼可以失去（因為勇士此前3比0領先）。他們的信心，從比賽開始就有了。我們真的沒有做任何事情來阻止他們。然後就是崩盤之時，你要向他們脫帽致敬。」

勇士在末節幾乎追上分差，又讓柯瑞最後3分22秒回歸場上，但比數並未逆轉。教頭柯爾說，球隊只是做了一個決定，看能否創造翻盤奇跡，但這並不是註定的。「達拉斯今晚表現很好。他們配得上勝利，這就是分區冠軍賽應有的樣子。」

針對東契奇（Luka Doncic）的單打能力，勇士依然使用維金斯主防，包夾，聯防等方式，鎖死他的投籃或突破空間。聯防的關鍵是，利用對手持球手不多的缺陷。上一場三分狂鐵的獨行俠，本場改變進攻策略，讓其他人更多持球攻擊籃筐，並配以內切，逼迫勇士改變防守陣型，再透過傳球，騰挪三分投籃空間。正如獨行俠教練基德所說，「只要在油漆區打開，獨行俠的進攻就一路開綠燈。」

獨行俠的東契奇拿到30分14籃板9助攻。（讀者詹文傑供圖）
獨行俠的東契奇拿到30分14籃板9助攻。（讀者詹文傑供圖）

獨行俠首次得分，就是讓布朗森（Jalen Brunson）突破。次節和第三節獨行俠拉開比數的時刻，和防守溝通不及時、防守不到位造成空位投射有關。比如布朗森突破，獨行俠透過傳導球，找到底角的射手貝坦思（Davis Bertans）投三分。接著芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）突破，貝坦思也做假動作突破，雖然不中，但搶到籃板給底角的布洛克（Reggie Bullock）命中三分，穆迪此時拍馬趕到，已鞭長莫及。

獨行俠上半場投中11個三分，以62比47領先，到第三節繼續拉大比數，雖然勇士替補末節一陣狂追，依然無力回天。

東契奇30分14籃板9助攻。他表示，仍相信球隊能贏得系列賽，「不管是否被橫掃，輸了就是輸了。必須一場一場地打下去。」

上一場三分7中0的布洛克，本場三分10中6得到18分，芬尼史密斯7中4得到23分，獨行俠三分43中20，投出46.5%的命中率。而勇士三分28中10，三分足足少了12個。此前籃板被爆的獨行俠，本場搶到45個籃板，比勇士還多出3個。

芬尼史密斯說，更衣室的每個人都覺得，獨行俠還可以打更多比賽，「我們只是想以任何方式獲得勝利，感覺大家在上半場就已經帶著絕望的態度比賽。」

勇士 柯瑞 波特

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