德州槍擊案後 華人北加酒店開會遇槍手 嫌犯被攔捕

華人彭一玲在沙加緬度酒店開會，有槍手衝入酒店，警方宣布就地避險。（彭一玲供圖）

德州 烏瓦德鎮（Uvalde）的羅布（Robb）小學24日早上發生導致21死的大規模槍擊 案，約4小時後，美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）在北加沙加緬度開會的希爾頓酒店（Hilton Hotel），也有不明槍手衝進來；警方宣布酒店就地避險，彭一玲在房間等待5小時，酒店還有職員因為害怕，癲癇病發作。

根據CBS報導，警方在附近攔截交通，槍手一度逃脫，但最終被拘捕。

作為長期護理工會（SEIU 2015）的執行理事，事發時，彭一玲正在酒店參與工會會議。她說，上午德州發生大規模槍擊，還在閱讀新聞，當時震驚又麻木。震驚的是，如此之多孩子被槍殺；麻木的是，政客不願管控槍枝，釀成悲劇。沒想到，德州槍擊發生4小時後，她也被槍手嚇到。「感覺害怕、無聊而荒謬。」

24日下午3時許，警方要求酒店內所有人就地避險，因為有活躍槍手。當時，彭一玲和同事在休會，到房間休息一下，準備等等再回來開會。有部分工會同仁被困在酒店會議室，大門上鎖，不得外出，害怕槍手伏擊或挾持當做人質。會議室內沒有洗手間，而避險時間長達5小時，不少人為上廁所犯難，只得使用紙杯就地解決。有酒店職員因為擔驚受怕，癲癇症發作。

因為待在房間，彭一玲狀況稍好。透過酒店窗戶，她能看到地面警方部署。只見7輛警車先後趕到，警方荷槍實彈，且不是普通手槍，而是持衝鋒槍，還有雷達等裝備，可謂全副武裝，嚴陣以待。「這還只是一面窗戶，酒店有四面，可以想見，來了多少警員。我本來還很淡定，後來就有點害怕。畢竟不知道槍手什麼情況，萬一拿槍對著酒店窗戶掃射怎麼辦？我也不知道玻璃能不能防彈。」

此時，酒店廣播每隔15分鐘就廣播一次，除了要求大家就地避險，還不斷向槍手喊話，要求他繳械投降。某一次，廣播喊到一半就戛然而止，彭一玲估計，「那時槍手可能被抓，此後，就地避險取消，大家才陸續出來。」

雖然遭遇驚險時刻，但彭一玲並未通知父母和孩子，害怕他們過多擔心。她說，還是希望共和黨政客能放下暫時的分歧，通過控槍法案，保護平民特別是小孩的生命。

華人彭一玲在沙加緬度酒店開會，有槍手衝入酒店，警方宣布就地避險。（彭一玲供圖）

彭一玲說，所謂讓人人持槍保護自己的觀點，是緣木求魚。社會生了病就要治，而不是像戰場一樣，人人持槍。美國是唯一在過去20年每年都發生大規模槍擊事件的發達國家。槍擊事件造成大量人員傷亡，對公眾安全構成重大威脅。智庫皮尤研究中心2022年2月發布報告指出，全美2020年涉槍死亡人數達4萬5222人，比前一年增加14%。

2012年Sandy Hook小學慘案發生後，時任副總統拜登提出一系列控槍方案，然後在參議院被共和黨參議員否決掉。彭一玲感慨地表示，「十年後也會是如此嗎？美國1到24歲人群死於槍擊的人數逐年上升，死於車禍的人數逐年下降，現在死於槍擊的多於死於車禍的。為什麼只有美國會出現這種情形？美國做不到的控槍，但澳洲 搞定了。人命攸關，美國應該醒醒，向澳洲學習。」