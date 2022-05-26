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加州參議會通過 平民可告非法槍商 將加速通過槍枝管制法

編譯組／沙加緬度25日電
加州州長紐森（中）25日率議員宣布，將加快通過多項槍枝管制法案。（美聯社）
加州州長紐森（中）25日率議員宣布，將加快通過多項槍枝管制法案。（美聯社）

德州小學發生造成21人死亡的大規模槍擊案後，加州州長紐森（Gavin Newsom）25日率參眾兩會議員宣布，將加速通過新槍枝管制法，包括一項允許居民對非法槍枝製造商和經銷商提起訴訟的法案。

在德州槍擊案發生數小時後，加州參議會立即通過仿效德州禁墮胎法的SB 1327法案，允許居民對非法槍枝製造商提起訴訟，每支槍械至少可獲1萬元民事賠償。這項法案是在聯邦最高法院12月允許德州實施墮胎令後，於去年12月所提出。

紐森25日與參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins）和眾議會議長蘭登（Anthony Rendon）共同出席記者會時宣布，他將優先處理一系列未決的槍枝管制法案、使用預算資金防止被禁止使用武器者取得槍枝，並成立一個防範社區暴力辦公室。

此外，SB 906將規定學區必須調查任何校園槍擊威脅事件，並呈交報告給執法部門；眾議會一項法案將允許加州司法廳、地方當局和槍枝暴力受害者，對在加州「不負責任、輕率、隨意」販賣或宣傳槍枝的槍枝製造商和經銷商提起訴訟。

加州立法會目前有十多項槍枝管制法案正在等待表決，紐森和議員們表示，會在7月1日夏季休會前加速通過。

加州雖然有嚴格的槍枝管制政策，最近仍發生多起造成多人死亡的大規模槍擊案。本月稍早，台灣移民周文偉（David Wenwei Chou）持槍攻擊拉古納伍茲（Laguna Woods）台灣基督長老教會，造成一死五傷；上個月，沙加緬度發生大規模槍擊案，造成六人死亡，十多人受傷，案發現場離州政府大廈僅數個街口遠。

紐森表示，為了制止槍枝的濫用和增加，加州會繼續實施「傾進步派」政策，同時推動聯邦政府採取類似措施。他說：「加州有帶動風向的能力。當加州動起來時，其他人也會朝同一方向前進。」

繼加州1989年頒布一項攻擊性武器禁令後，聯邦也於1994年頒布攻擊性武器禁令。為了爭取關鍵票獲得通過，聯邦這項法案包含了一項「日落」（sunset）條款，十年後將自動失效，除非國會投票更新。但國會最終未能予以更新。

紐森特別指出，共和黨議員在聯邦層面上阻止槍枝管制法案的通過，他還駁斥德州州長艾伯特（Gregg Abbott）關於更嚴格的槍枝管制法無助防範槍枝暴力的說法。紐森說：「加州的槍枝謀殺率和槍枝死亡率一直低於美國其他州。」

紐森還說：「艾伯特州長剛剛點名了加州，我想警告他不要這麼做。你可以上聯邦疾病防治中心（CDC）的網站查看美國2020年的槍枝謀殺率，它比加州高出67%。」

加州 紐森 德州

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