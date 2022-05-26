德州槍擊案同日 沙加緬度2年級生也帶槍上學

沙加緬度市愛德華坎柏小學一名二年級學生24日被發現攜帶手槍和裝滿子彈的彈匣上學。（電視新聞截圖）

沙加緬度市聯合學區 （Sacramento City Unified School District）證實，一名二年級生24日攜帶一把手槍和裝滿子彈的彈匣到校，這起事件與造成21人死亡的德州 大規模校園槍擊 案發生在同一天。

當局表示，事件發生在沙加緬度市草景區（Meadowview）的愛德華坎柏小學（Edward Kemble Elementary）。

沙加緬度市學區在24日深夜發給家長的電子郵件中說：「我們很慶幸，這起事件沒有造成其他學區經歷的悲劇，包括今天在德州烏瓦德（Uvalde）羅布小學（Robb Elementary）發生的悲慘大規模槍擊事件，這要歸功於今天在坎柏小學勇敢挺身而出、提醒教職員的學生們。」

學區在聲明中表示，幾名坎柏小學的學生24日告訴教職員，他們在一名同學的書桌裡發現一把槍和一個裝滿子彈的彈匣，學校隨即通知沙加緬度警方展開調查。

學區官員提醒家長，一旦發現校園內有可疑的活動一定要通知當局；學區說：「在您今晚緊緊擁抱孩子時，我們鼓勵您提醒他們，當他們看到威脅或任何潛在危險時，一定要告訴學校裡值得信任的人。」

近幾個月來，沙加緬度地區的校園和附近區域多次發現槍械。今年1月，路德布班克高中（Luther Burbank High）一名學生因為攜帶一把子彈上膛的格拉克手槍（Glock）到學校而被逮捕。