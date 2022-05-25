失聯中國留學生高嘉雯舊金山找到 人安全 在醫院休養

圖為北加州山東同鄉會會長于海燕（左）、榮譽會長徐莊（右）搜尋過程中和舊金山機場警員Whitney合影。（于海燕供圖）

好消息，失聯近8天的22歲中國留學生高嘉雯23日找到了！高嘉雯父母在灣區的委託人、北加州山東同鄉會會長于海燕對本報表示，高嘉雯目前人身安全，正在舊金山 醫院休養，關於如何找到的訊息，她不方便透露，高嘉雯父母來美國後，會向關心的人士公布，也謝謝所有義工和熱心人士幫忙。于海燕同時怒斥疑似自媒體冒充高嘉雯家人和委託人，致電警方十幾次打探消息，干擾辦案。

此前的尋人啟事說，高嘉雯曾經就讀麻州Clark University， 22歲，身高1米7，高瘦，戴白色帽子，穿灰白色上衣、藍色牛仔褲，戴眼鏡，非常內向。她3月5日離開學校到西雅圖 ，原計畫5月6日從西雅圖搭乘Delta到舊金山國際機場 回國，但經過航空公司確認，她曾辦理登記手續，但是沒有登機，很大的可能性是滯留在西雅圖。

5月7日她告訴父母信用卡丟失，而且這是唯一的信用卡，5月15日最後一次與家人通話之前，嘉雯說身上也沒有現金。現在已在舊金山報警，登入失蹤人口系統。由於高嘉雯滯留在西雅圖的可能性最大，所以懇請各位西雅圖朋友留意，幫忙！也請各位愛心人士幫忙轉發各個社交媒體和群！如有線索，請立即跟當地警察局聯繫。

于海燕表示，此前警方提供的訊息並沒有太大差錯，因為高嘉雯確實從西雅圖出發，但查詢相應航班，顯示沒有登機；原來，她改票登上另外一個航班，因為是不同的票號，且不是用信用卡買票，所以跟蹤搜尋困難。「換了飛機，舊金山作為落地機場，一開始很難查到；而西雅圖作為始發地，最終查到登機關鍵訊息。」

于海燕說，消息源顯示，高嘉雯在舊金山被找到，目前人身安全，人在醫院，「至於具體怎麼找到她本人，我們作為委託人，不方便透露。嘉雯父母已經拿到赴美簽證，到美國後會親自向大家公布相關訊息。」

于海燕說，在嘉雯失聯的一段時間中，爆出不少謠言和不和諧的聲音。從她失聯第一天開始，有人未經查證，就說已找到高嘉雯下落，讓一些熱心幫忙的義工有所猶豫。有人在網上質疑，認為高嘉雯是主動失聯，家長掩蓋事實；「這些都不是事實。家長並未提供不實訊息，是竭盡所能，告訴大家所有資訊。」

于海燕說，有兩個洛杉磯人冒充高嘉雯家人和委託人，致電舊金山警方，詢問很多辦案細節和資料，還提供了一些不實訊息，讓警局非常困擾，干擾辦案。「這兩個人打了十幾次電話，反復詢問細節，一開始警方還透露一些，後來發現不對勁，警方也非常憤怒。我們得知後，硬著頭皮給警方道歉。」

于海燕說，警方公布報警電話，本來是讓知情者提供線索，卻成為某些人滿足獵奇心理的工具，讓人十分憤怒，「我們懷疑是洛杉磯某些不良自媒體，為了流量冒充委託人干擾警方，這也損害了華人形象。」

于海燕說，目前高嘉雯在美國的委託人只有兩個，一個是北加山東同鄉會，一個是西雅圖的老僑領。

尋找嘉雯的微信群也刊登公告說，「尋找高嘉雯同學是非常嚴肅、緊迫的集體行動。我們受高嘉雯家人委託，鄭重聲明：任何假冒高嘉雯家人、委託人身分，違背集體行動的初衷，干擾、騷擾甚至阻礙警員辦案的行為，我們絕不姑息，會追究當事人的法律責任。」

于海燕表示，雖然尋找過程中有不和諧的聲音，但絕大多數華人非常有愛心、團結；義工們快速成立120多人的微信群，彼此共享訊息。北加山東同鄉會19日晚得知消息，就組織5個人，在舊金山機場的四個航站樓一一搜尋，拿著照片詢問值班人員或睡在躺椅上的人，不放過一個角落。21日，義工又去機場尋找。22日白天，義工到機場周邊五英里範圍的公共場所尋找。舊金山經常警方也特別給力，搜查了機場三次，達美航空公司也在仔細排查。整個過程，大家盡職盡責。「好在人終於平安找到，特別開心。」