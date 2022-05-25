疑似猴痘加州首例 現蹤沙加緬度 感染者目前在家隔離

北加州沙加緬度縣出現首例「疑似」猴痘病例。（美聯社）

北加沙加緬度縣（Sacramento County）衛生官員24日表示，他們正在調查一例與前往歐洲旅遊有關的「疑似」猴痘 病毒病例。

沙加緬度縣衛生局長卡西利耶（Olivia Kasirye）24日召開記者會表示，他們21日接獲一家醫療院所通報，指發現一例「疑似」猴痘的病例，23日收到初步檢驗結果，顯示「可能」是猴痘。這例病例的樣本已送往加州公共衛生廳（California Department of Public Health）和聯邦疾病防治中心（CDC ）進一步確認。但卡西利耶表示，截至24日上午，他們還未收到最新消息。

卡西利耶指出，這名居住在沙加緬度縣的感染者最近曾前往已出現猴痘病例的歐洲，他目前在家自我隔離，情況良好。卡西利耶說：「這例病例對公眾的威脅極低。」

衛生官員表示，猴痘與天花有關，但沒有那麼嚴重，根據病毒株的不同，感染猴痘病毒的平均死亡率不超過10%。官員指出，猴痘病毒的傳染性比新冠病毒低，而且用普通家用消毒劑就可殺死。

猴痘的傳染途徑包括接觸動物、感染猴痘病毒的人、受猴痘病毒污染的物體，感染後通常會先出現發燒和身體疼痛的症狀。感染者一般會全身起疹子，其他症狀還包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、淋巴結腫大、發冷、疲憊。

鑑於美國開始出現猴痘病例，聯邦衛生官員建議，在驕傲大遊行 （Pride Parade）舉行前，同性或雙性戀男性要留意是否出現猴痘症狀。

CDC表示，美國已出現一例確診猴痘病例和多例疑似猴痘病例，確診的麻州男子最近剛從加拿大回來，其他疑似病例也都是男性，最近也都有旅遊史。

CDC指出，猴痘病毒通常是透過體液、呼吸道飛沫，或與同住者有皮膚接觸傳播的。目前感染者大部分是男男性行為者，可能是透過親密接觸感染到病毒。

衛生官員表示，他們不會建議取消或延後即將舉行的驕傲大遊行，也不會建議人們遠離這些活動，但建議出現猴痘症狀的人不要參加這些活動。

雖然驕傲大遊行下個月才會在舊金山舉行，但CDC官員表示，美國在國殤日（Memorial Day）長周末會有許多活動。

舊金山衛生局官員表示，他們會遵守CDC的指示。官員說，民眾如果出現感染症狀，或認為自己接觸過感染者，應該與醫師聯絡。