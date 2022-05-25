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北加紅杉林祕境重開 新建1300呎長棧道直達

編譯組／綜合報導
泰坦林中的巨型紅樹。（Max Forster / Save the Redwoods League）
泰坦林中的巨型紅樹。（Max Forster / Save the Redwoods League）

曾經因大批遊客蜂擁而至，造成重大破壞而關閉的加州北部著名古老紅木森林，5月22日正式開放。遊客可透過一條1300呎長的木板棧道，穿過泰坦林（Grove of Titans），看見珍貴的300呎高紅杉巨木。這處地點過去多年來被政府當局保密，一直未對外公開。

洛杉磯時報報導，這條木板棧道是環繞紅樹林的高架路，提供從岱爾諾特縣（Del Norte County）紅木國家公園（Jedediah Smith Redwoods State Park）重新調整的密爾溪步道（Mill Creek Trial），全年開放。

加州北部紅樹林公園祕境泰坦林重新開放。（Max Forster / Save t...
加州北部紅樹林公園祕境泰坦林重新開放。（Max Forster / Save the Redwoods League）

紅木國家公園和州立公園北海岸紅木區副主管蓋茲說，過去人們一直在偏離小徑的路上進入泰坦林，因此重新調整步道，這樣大家就可蜿蜒穿過山林，不會破壞這些參天林木。

事實上，公園於1929年建立以來，該地區小樹林的位置一直保密，然1998年研究人員發現這片林地，且命名為泰坦林後，許多人開始尋找該片林地所在，泰坦林的危機出現。

2011年，一個網站公布泰坦林的GPS座標後，遊客蜂擁而至，進而破壞林地，危及紅杉淺根。蓋茲說，其中一棵樹經常被遊客爬行踩踏，殺死周圍環繞的茂密蕨類植物。

為改善此情況，相關單位耗資400萬元，重新調整三哩長的密爾溪步道，修建穿過樹林的高架木板路。工作人員重新種植被遊客破壞的蕨類植物和其他林下植物。新開放的小徑，包括該地區原住民歷史的展品。

新的高架木板棧道，可直達300呎高的參天紅木森林。（Max Forster / ...
新的高架木板棧道，可直達300呎高的參天紅木森林。（Max Forster / Save the Redwoods League）

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