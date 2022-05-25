老齡？成熟？怎界定 拜登保護森林計畫被質疑

拜登保護森林計畫，遭到各方質疑。 （美聯社）

總統拜登 （Joe Biden）下令保護國家最古老的「老齡」和 「成熟」森林，以應對氣候變化、野火和其他破壞大片林地的問題，但一個簡單又令人困惑的問題是：一片森林什麽時候會變老？

專家說，沒有簡單的公式來確定什麽是老齡。不同類型的樹木的生長速度差別很大，甚至在同一物種內也是如此，這取決於它們獲得水和陽光的情況以及土壤條件。木材行業和環保人士之間對於樹木的看法已經出現了分歧。這可能會使拜登保護古老森林的努力複雜化。

對於「老齡」樹木而言，人們對其定義有廣泛的共識，象徵性地將其作為自然界的奇跡，更實際的是，它們的樹幹和樹枝儲存了大量的碳，當森林燃燒時，這些碳會被釋放出來，加劇氣候變化。

但是，當涉及到 「成熟」的森林，眾議院自然資源委員會中排名第一的共和黨 人，同時也是一名有執照的林務員韋斯特曼（Bruce Westerman）說，「這是一個模糊的術語，根本沒有科學意義。」

白宮 顧問海斯（David Hayes）描述說，老齡森林一般是指未受干擾的林木，其樹冠長勢良好，單個樹木的樹齡通常超過150年。「成熟的森林，一般有80至150年的樹齡，具有許多與老齡森林相同的特徵，」他補充說。

官員正在制定一個 「可行的定義」，該定義將被公開。拜登的命令要求林務局和土地管理局在未來一年內對聯邦土地上的所有成熟和老齡森林進行定義和清點。之後，這些機構必須確定這些森林所面臨的最大威脅，並想出拯救它們的辦法。

相關機構官員在一份聲明中說，威脅可能包括火災、乾旱、與年輕樹木的競爭、蟲害和木材採伐。這些排名要到清查之後才能知道。環保人士希望政府采取具體的規則來保護這些森林，而不是採取模糊的管理計畫，因為未來的共和黨政府更容易推翻這些計畫。

美國森林資源委員會的木材行業代表史密斯（Nick Smith）說，拜登政府制定的任何定義都很難付諸實施。他認為政府應該把注意力集中在對抗野火的另一項戰略上，即對數十年形成的灌木叢茂盛的地方進行疏伐，這在火災發生時可能會成為災難的誘因。