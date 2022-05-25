支持墮胎權 遭大主教禁參加聖餐禮 波洛西回擊

波洛西因為支持墮胎權被舊金山大主教禁止接受聖餐，她24日做出反擊。（美聯社）

支持墮胎 權的國會眾議院議長波洛西 （Nancy Pelosi）遭舊金山大主教拒絕參加聖餐禮（Communion），她24日對此做出反擊。波洛西表示，她尊重人們有反對意見，但不認為人們有權將反對意見強加於他人身上。

波洛西接受MSNBC節目「早安，喬」（Morning Joe）訪問時表示，她來自有許多親友反對墮胎的大家族；她說：「我尊重人們對這個議題的看法，但我不會尊重把看法強加在他人身上的人；我們的大主教一直強烈反對多元性別族群的權利。事實上，他帶頭推動將一項法案放進選舉裡。」

舊金山大主教科迪雷歐尼（Salvatore Cordileone）上周在寫給波洛西的一封信上表示，因為波洛西誓言將最高法院保護墮胎憲法權利的「羅訴韋德案」（Roe vs. Wade）編纂成法律，所以拒絕波洛西再接受聖餐。將「羅訴韋德案」編纂成法律的提案在眾議院已獲得通過，但上周在參議院遇挫。

波洛西表示，婦女及其家人必須了解，這個議題不僅止於墮胎。她說：「這些人還反對避孕、生育計畫、人工受精，牽涉到的事情很廣，墮胎只是他們表面上一個名義。」

科迪雷歐尼表示，波洛西必須否認自己支持墮胎權，否則就必須停止公開談論她的天主教信仰。科迪雷歐尼在另一封寫給教友的信中稱，他數度要求與波洛西見面，但她的辦公室不是沒有回應，就是說她很忙。

科迪雷歐尼寫道：「在多次嘗試與她談話，幫助她了解自己所犯下的嚴重罪過所造成的醜聞，以及她的靈魂面臨的危險之後，我認為現在是時候公開宣布她不得再參加聖餐禮。」

過去幾年來，科迪雷歐尼一直是美國最極力鼓吹拒絕拜登 總統和其他支持墮胎權的政治人士參加聖餐禮的大主教之一，然而，每位大主教有權為自己的教區做決定，像華盛頓教區紅衣主教格雷格瑞（Wilton Gregory）就仍然歡迎拜登前往接受聖餐。

參議院民主黨第二把交椅德賓（Richard Durbin）24日聲援波洛西，他表示，他也因為支持墮胎權，多年來一直被其伊利諾州春田市（Springfield）教區禁止接受聖餐。德賓說：「我仍然相信，教區當局認為我們的問題只能由我們的良心來決定，而不是由某個主教會議來決定。」