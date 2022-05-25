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支持墮胎權 遭大主教禁參加聖餐禮 波洛西回擊

編譯組／美聯社24日電
波洛西因為支持墮胎權被舊金山大主教禁止接受聖餐，她24日做出反擊。（美聯社）
波洛西因為支持墮胎權被舊金山大主教禁止接受聖餐，她24日做出反擊。（美聯社）

支持墮胎權的國會眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）遭舊金山大主教拒絕參加聖餐禮（Communion），她24日對此做出反擊。波洛西表示，她尊重人們有反對意見，但不認為人們有權將反對意見強加於他人身上。

波洛西接受MSNBC節目「早安，喬」（Morning Joe）訪問時表示，她來自有許多親友反對墮胎的大家族；她說：「我尊重人們對這個議題的看法，但我不會尊重把看法強加在他人身上的人；我們的大主教一直強烈反對多元性別族群的權利。事實上，他帶頭推動將一項法案放進選舉裡。」

舊金山大主教科迪雷歐尼（Salvatore Cordileone）上周在寫給波洛西的一封信上表示，因為波洛西誓言將最高法院保護墮胎憲法權利的「羅訴韋德案」（Roe vs. Wade）編纂成法律，所以拒絕波洛西再接受聖餐。將「羅訴韋德案」編纂成法律的提案在眾議院已獲得通過，但上周在參議院遇挫。

波洛西表示，婦女及其家人必須了解，這個議題不僅止於墮胎。她說：「這些人還反對避孕、生育計畫、人工受精，牽涉到的事情很廣，墮胎只是他們表面上一個名義。」

科迪雷歐尼表示，波洛西必須否認自己支持墮胎權，否則就必須停止公開談論她的天主教信仰。科迪雷歐尼在另一封寫給教友的信中稱，他數度要求與波洛西見面，但她的辦公室不是沒有回應，就是說她很忙。

科迪雷歐尼寫道：「在多次嘗試與她談話，幫助她了解自己所犯下的嚴重罪過所造成的醜聞，以及她的靈魂面臨的危險之後，我認為現在是時候公開宣布她不得再參加聖餐禮。」

過去幾年來，科迪雷歐尼一直是美國最極力鼓吹拒絕拜登總統和其他支持墮胎權的政治人士參加聖餐禮的大主教之一，然而，每位大主教有權為自己的教區做決定，像華盛頓教區紅衣主教格雷格瑞（Wilton Gregory）就仍然歡迎拜登前往接受聖餐。

參議院民主黨第二把交椅德賓（Richard Durbin）24日聲援波洛西，他表示，他也因為支持墮胎權，多年來一直被其伊利諾州春田市（Springfield）教區禁止接受聖餐。德賓說：「我仍然相信，教區當局認為我們的問題只能由我們的良心來決定，而不是由某個主教會議來決定。」

波洛西 墮胎 拜登

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