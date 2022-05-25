灣區移民故事 華裔製片「佛利蒙」開拍

以阿富汗口譯員為主人翁的獨立電影「佛利蒙」本月在佛利蒙開拍。圖為電影場景之一佛利蒙「小喀布爾」的Afghan Awasana Kabob餐廳。（取自推特）

自卓別林（Charlie Chaplin）一個多世紀前在佛利蒙奈爾斯區（Niles）拍攝默片「流浪漢」（The Tramp）之後，佛利蒙不曾再成為任何電影 的主要場景。

不過，這個月有一部以「佛利蒙」為名的電影在佛利蒙開拍，電影描繪多元化移民天堂灣區 的生活，特別是佛利蒙。

許多阿富汗 美軍口譯員和其他曾為美國工作的阿富汗民眾，在塔利班控制阿富汗後紛紛逃往美國。這部電影的華裔製片人馮瑞秋（Rachael Fung，音譯）說：「這是一部小成本的獨立電影，講述一名曾擔任過美軍口譯員的阿富汗婦女，移民來加州佛利蒙後的生活。」

事實上，自1979年12月蘇聯入侵阿富汗以來，阿富汗民眾就開始移民到佛利蒙和東灣其他城市定居。

馮瑞秋表示，這部電影的劇本是根據編劇兼導演賈拉利（Babak Jalali）對移民來美的阿富汗口譯員所做的研究寫成的，選擇在佛利蒙拍攝的部分原因是這裡有集中的阿富汗裔人口。馮瑞秋透露，主人翁來到美國後，首先在舊金山一家幸運餅店工作。

馮瑞秋說：「本質上，這是一部關於移民經歷的電影，但整體而言，歸根究底，每個人都在尋找愛、幸福、一杯喝起來還不錯的咖啡。電影試圖在灣區不同族裔之間找出共通處，歌頌灣區的多元性，是一部反映灣區生活的電影。」

馮瑞秋表示，電影除了主要在佛利蒙拍攝之外，還會在灣區其他地區取景，包括舊金山。佛利蒙當地米慎聖荷西區（Mission San Jose）的米慎峰旅館（Mission Peak Lodge）和中區被稱為「小喀布爾」附近的Dino’s家庭餐廳都已入鏡。

佛利蒙中區一家提供阿富汗家鄉口味麵點的小餐廳Afghan Awasana Kabob，也是電影主要拍攝現場之一。這家餐廳是由阿沙拉（Khushal Arsala）一家人所經營。阿沙拉表示，他很高興看到一部以阿富汗為題材的電影。

阿沙拉說：「在世界發生像烏克蘭戰爭等其他危機後，阿富汗已逐漸被人遺忘，我們很快就會被漠視或邊緣化。不過，我們阿富汗人支持烏克蘭人民，因為這讓我想起蘇聯入侵期間，我和我的家人逃離阿富汗的經歷。這部電影讓我們覺得，我們沒有被遺忘。」

馮瑞秋說：「我們之所以選擇佛利蒙拍攝這部電影，是因為我們意識到佛利蒙的多元性，這是我們整個團隊覺得很重要的特質。」