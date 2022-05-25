我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

灣區移民故事 華裔製片「佛利蒙」開拍

編譯組／佛利蒙16日電
以阿富汗口譯員為主人翁的獨立電影「佛利蒙」本月在佛利蒙開拍。圖為電影場景之一佛利蒙「小喀布爾」的Afghan Awasana Kabob餐廳。（取自推特）
以阿富汗口譯員為主人翁的獨立電影「佛利蒙」本月在佛利蒙開拍。圖為電影場景之一佛利蒙「小喀布爾」的Afghan Awasana Kabob餐廳。（取自推特）

自卓別林（Charlie Chaplin）一個多世紀前在佛利蒙奈爾斯區（Niles）拍攝默片「流浪漢」（The Tramp）之後，佛利蒙不曾再成為任何電影的主要場景。

不過，這個月有一部以「佛利蒙」為名的電影在佛利蒙開拍，電影描繪多元化移民天堂灣區的生活，特別是佛利蒙。

許多阿富汗美軍口譯員和其他曾為美國工作的阿富汗民眾，在塔利班控制阿富汗後紛紛逃往美國。這部電影的華裔製片人馮瑞秋（Rachael Fung，音譯）說：「這是一部小成本的獨立電影，講述一名曾擔任過美軍口譯員的阿富汗婦女，移民來加州佛利蒙後的生活。」

事實上，自1979年12月蘇聯入侵阿富汗以來，阿富汗民眾就開始移民到佛利蒙和東灣其他城市定居。

馮瑞秋表示，這部電影的劇本是根據編劇兼導演賈拉利（Babak Jalali）對移民來美的阿富汗口譯員所做的研究寫成的，選擇在佛利蒙拍攝的部分原因是這裡有集中的阿富汗裔人口。馮瑞秋透露，主人翁來到美國後，首先在舊金山一家幸運餅店工作。

馮瑞秋說：「本質上，這是一部關於移民經歷的電影，但整體而言，歸根究底，每個人都在尋找愛、幸福、一杯喝起來還不錯的咖啡。電影試圖在灣區不同族裔之間找出共通處，歌頌灣區的多元性，是一部反映灣區生活的電影。」

馮瑞秋表示，電影除了主要在佛利蒙拍攝之外，還會在灣區其他地區取景，包括舊金山。佛利蒙當地米慎聖荷西區（Mission San Jose）的米慎峰旅館（Mission Peak Lodge）和中區被稱為「小喀布爾」附近的Dino’s家庭餐廳都已入鏡。

佛利蒙中區一家提供阿富汗家鄉口味麵點的小餐廳Afghan Awasana Kabob，也是電影主要拍攝現場之一。這家餐廳是由阿沙拉（Khushal Arsala）一家人所經營。阿沙拉表示，他很高興看到一部以阿富汗為題材的電影。

阿沙拉說：「在世界發生像烏克蘭戰爭等其他危機後，阿富汗已逐漸被人遺忘，我們很快就會被漠視或邊緣化。不過，我們阿富汗人支持烏克蘭人民，因為這讓我想起蘇聯入侵期間，我和我的家人逃離阿富汗的經歷。這部電影讓我們覺得，我們沒有被遺忘。」

馮瑞秋說：「我們之所以選擇佛利蒙拍攝這部電影，是因為我們意識到佛利蒙的多元性，這是我們整個團隊覺得很重要的特質。」

電影 阿富汗 灣區

上一則

舊金山未成年人口占比 全美大城最少

下一則

洛威爾高中抽籤招生擬延長 華裔家長促教委會否決

延伸閱讀

移民家庭傳悲劇 丈夫殺3人後自戕

移民家庭傳悲劇 丈夫殺3人後自戕
100度熱浪來襲 北加發紅旗警報 灣區可能比正常溫度高5至20度

100度熱浪來襲 北加發紅旗警報 灣區可能比正常溫度高5至20度
佛利蒙7歲童 騎單車被汽車撞死

佛利蒙7歲童 騎單車被汽車撞死
「我有槍」 男將自己反鎖在佛利蒙起火的公寓中

「我有槍」 男將自己反鎖在佛利蒙起火的公寓中
神學士下令 阿富汗女主播上鏡頭需遮臉

神學士下令 阿富汗女主播上鏡頭需遮臉

熱門新聞

高嘉雯失聯已經一周，家人非常焦急。（社區供圖）

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

2022-05-22 19:12
失聯近8天的22歲中國留學生高嘉雯已經被找到。（取自尋人啟事）

北加失聯中國留學生高嘉雯找到了：平安

2022-05-24 14:20
周文偉的行為遭同聲譴責。（警局提供）

南加槍擊案 藍、綠、紅北加華人擔心矛盾深化

2022-05-17 19:16
聖荷西17歲高中生萊斯特因為遇到性勒索詐騙自殺身亡。（電視新聞截圖）

留字條…聖荷西17歲高中生遭性勒索 自殺身亡

2022-05-24 14:35
專家表示，新冠病毒的傳染性已高到和麻疹不相上下。（美聯社）

公衛專家：新冠不斷進化 傳染力恐超越麻疹

2022-05-21 02:20
對於有人服用抗新冠藥丸Paxlovid之後反覆感染，專家認為還是值得服用。（電視新聞截圖）

服Paxlovid藥丸又反覆感染 專家：仍值得吃

2022-05-20 14:48

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首
成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛
新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況