陳詩敏勤打電話 籲亞裔社區反罷免博徹思

陳詩敏通過電話，向未投票的華裔選民解釋為何要反對H提案。（推特截圖）

舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）22日來到反對罷免 地檢長博徹思（Chesa Boudin）競選辦公室，透過電話與未投票的華裔 選民溝通，向他們解釋為何要反對H提案。陳詩敏在電話中表示，在外流傳著許多關於博徹思的謊言，選民需要了解清楚，以免誤導。

陳詩敏表示，博徹思在上任後，在保護亞裔 居民以及長者受害人方面做出很多工作，她要爭取更多華裔選民反對H提案。

陳詩敏對試圖罷免地檢長的人感到非常失望，她認為博徹思是一位非常關心亞裔社區的地檢長，他不但指派了舊金山市第一位華裔地檢處主任服務受害者，同時自上任以來已經起訴20多宗仇恨罪案，這些試圖罷免他的人不但掩蓋事實，而且推動罷免運動的組織都是由大富豪資助；陳詩敏說：「這些黑勢力同時也將矛頭指向舊金山的兩位華裔市議員，我們必須站出來，反對企圖摧毀我們民主制度的人。」 市議員陳詩敏對試圖罷免地檢長博徹思的人感到非常失望。（推特截圖）

博徹思也到現場，親自向陳詩敏表達感謝，博徹思表示，很感謝支持者對他和地檢處工作的肯定。博徹思說：「我明白亞裔社區在過去兩年的遭遇十分令人心痛，我上任後特別為不懂英文的受害者提供多語言服務。我知道地檢處在保護亞裔居民仍有很多工作需要做，我希望舊金山的選民們給我一個機會去證明我的工作是有意義的。」

博徹思認為，推動罷免的人扭曲了華裔受害者案件的事實，並把這些案件政治化用來攻擊他。他很感謝華裔社區官員、社區領袖為地檢處在過去兩年所進行的司法改革，以及社區安全而挺身而出。