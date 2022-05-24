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被罵電力設備引發毀滅性山火 PG&E加速電纜地下化

編譯組／灣區23日電
太平洋瓦電表示，將加快電纜地下化工程的速度。（Getty Images）
太平洋瓦電表示，將加快電纜地下化工程的速度。（Getty Images）

在被指責其電力設備幾十年來在北加州引發一系列毀滅性山火，造成數十人死亡，燒毀數千棟房屋後，太平洋瓦電（PG&E）終於改變立場，開始在北加州進行電纜地下化工程，包括灣區多個容易發生火災的地區。

負責太平洋瓦電電纜地下化計畫的馬丁（Jamie Martin）說：「這是一項消弭所有與電纜相關的火災風險的一次性投資計畫，同時可改善信賴度問題，是可永久降低風險的計畫。」

根據對天氣模式、火災歷史、樹木密度、停電數據和其他因素的分析，灣區優先考慮進行電纜地下化的地區包括聖他羅莎（Santa Rosa）、西馬連縣的盧卡斯谷（Lucas Valley）、聖馬刁縣的佩斯卡德羅（Pescadero）和柏斯菲卡（Pacifica）。

太平洋瓦電表示，儘管今年只會進行175哩的地下化工程，但未來將加速進行，預估2022年到2026年將完成約3600哩工程。馬丁表示，當1萬哩電纜都地下化後，高風險區的火災風險將大幅降低70%到80%。

但是這項計畫的缺點包括可能污染地下水，安裝過程中電纜可能損壞、電纜接頭和其他連接點可能故障等。

公用事業改革網路（The Utility Reform Network，簡稱TURN）執行董事湯尼（Mark Toney）說：「我們不相信電纜地下化能以最有效的成本提供最大程度的費率降低。這非常重要，因為人們正處於負擔能力的危機之中。我們希望太平洋瓦電能考慮其他選擇。我們懷疑這對納稅人來說是否真能物有所值。」

不過隨著工具和技術的創新，埋設電線的成本已沒有過去昂貴。太平洋瓦電估計，到2026年，成本可降低到每哩250萬元。亞利桑那州立大學（Arizona State University）建築工程系主任艾里亞拉南（Samuel Ariaratnam）說：「太平洋瓦電在這方面十分聰明。」

資深能源顧問麥卡洛（Robert McCullough）表示，與其他地區相比，太平洋瓦電的電纜地下工程開始得較晚。他說：「加州是美國監管最嚴格的州，有一定的慣性，反應僵硬而緩慢，太平洋瓦電的剛性也是典型代表，一直以來都沒有積極解決問題。」

在天然氣、光纖和其他管線也都埋在地下的情況下，太平洋瓦電電纜地下化工程並不簡單，而且必須用緩慢且傳統的開挖方式進行。

太平洋瓦電發言人羅賓遜（Jennifer Robison）表示，他們目前的重點是先埋設離住宅區較近的電纜，這比較符合成本效益和實用性，大型高壓輸電線則放在後期進行。

麥卡洛和其他專家呼籲太平洋瓦電加快工程速度和擴大地下化規模。他說：「地球暖化才開始，未來幾年，我們將看到平均氣溫會愈來愈高，風速會愈來愈快。」

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