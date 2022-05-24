談判20多年… 保護魚類 加州明年拆除4水壩

美國史上最大規模的水壩拆除工程，將從明年開始進行。圖為計畫拆除的北加州克拉馬斯河四個水壩中的鐵門水壩。（美聯社）

經過20多年談判，美國史上規模最大的水壩拆除工程，明年即將在加州 進行。

北加州克拉馬斯河（Klamath River）有四個老化的水壩，2023年會先拆除最小的科普克2號水壩（Copco No. 2），然後是173呎高的鐵門水壩（Iron Gate Dam）和126呎高的科普克1號水壩（Copco No. 1），最後是位於俄勒岡州 邊界的波伊爾水壩（J.C. Boyle）。拆除計畫所需的5億元經費已經落實，承包商也已準備就緒，現在正在等待12月的最終批准。

這四個水壩是億萬富豪巴菲特（Warren Buffett）公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）的子公司PacifiCorp所擁有，由於興建年代久遠，一直有升級翻新的需要，包括提供給魚類逆流回上游的魚梯，但因為魚梯成本超過水壩發電創造的價值，最後決定拆除。

在目前最後的準備工作中，科學家們正在確保水壩拆除後出現的新河流，能夠讓當地魚類和野生動物受益。儘管拆除水壩的決定是出於經濟考量，但那些希望看到克拉馬斯盆地（Klamath Basin）動植物復甦的人也是促成此一計畫的動力之一。

長期以來，尤拉克部落（Yurok Tribe）一直認為，鮭魚在游到上游之前，就被水壩攔截住，是讓當地鮭魚數量減少的主要原因。部落資深漁業生物學家貝爾奇克（Mike Belchik）說：「從本質上來說，這是一項恢復魚類生態的計畫，這正是我們這麼做的原因。」

負責研究俄勒岡州克拉馬斯瀑布區魚類通道的漁獵局魚類生物學家哈利 福特（Mark Hereford）說：「現在的地形已經和過去大不相同，我們已不能確定魚類在遷徙時的行為方式。」

透過放生測試，哈利福特和其研究團隊發現，水壩拆除後的新地形不僅可以增加鮭魚數量，還可增加同樣從海洋遷徙到克拉馬斯盆地的銀鮭、彩虹鱒和太平洋鰻（Pacific lamprey）的數量。

哈利福特說：「這裡有很多可供魚類棲息的地方，有足夠的棲息地養活更多的魚，這項計畫的結果將會是令人興奮的。」