同志市議員麥德誠 力挺警消退出遊行

麥德誠成為舊金山市議會的第二名同性戀現任議員。（記者王子涵／舊金山攝影）

舊金山 市議員麥德誠（Matt Dorsey）23日發表聲明，稱自己將支持舊金山警局、消防和州警部門退出驕傲大遊行 （Pride Parade）的決定。他承諾，如果驕傲大遊行委員會不改變關於禁止警消與一線急救者身穿制服的決定，他將與所有LGBTQ +一線急救者一起，缺席今年的遊行。

麥德誠曾是舊金山警局的發言人，兩周前市長布里德（London Breed）選定他成為新一任第6區的市議員，同時他也成為舊金山市議會的第二名同性戀現任議員。他要求驕傲大遊行委員會改變決定，允許一線警消急救者身穿制服參與遊行。

麥德誠說：「舊金山人都願意解決公共安全部門所面臨的的人員短缺危機，因為我們可以吸引最多樣化、最合格的候選人。我們已經在警局、消防局和州警部門中，展示了我們的多樣性、公平和包容性。但是，禁止LGBTQ+一線急救者和盟友身著警服的排斥性政策，向公眾發出了完全錯誤的信息。我願意與驕傲大遊行委員會成員會面，要求他們重新考慮他們的立場，我也希望我的社區成員能夠表達支持，慶祝LGBTQ+社區身穿制服的急救者的貢獻，並鼓勵更多同性戀參與保護公共安全的事業中。」

麥德誠本月9日正式被布里德市長任命為市議會議員，在這之前，他在警局指揮部工作了兩年多，他也是警局級別最高的LGBTQ+文職人員。與全美大多數主要執法機構一樣，舊金山警局面臨著警員短缺危機。由於退休警員數量增加，以及加入警局的年輕應聘者減少的影響，舊金山警局全職宣誓警官的人數比建議人數少了約25%。

儘管面臨缺人的困難，舊金山警局在招聘工作上展現了前所未有的多樣性。2021年，警局新招聘的人員中有75%來自於非裔、印第安原住民及有色人種社區（BIPOC社區），是警局歷史上的最高水平。