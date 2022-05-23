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柯瑞砍31分 勇士險勝獨行俠奪西區冠軍賽點

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞砍下31分。（熱心讀者供圖）
柯瑞砍下31分。（熱心讀者供圖）

金州勇士22日晚以109比100驚險戰勝達拉斯獨行俠，西區冠軍賽3比0領先，奪得賽點，還差一場勝利，就能時隔三年再次殺入總冠軍賽。柯瑞三分10中5，砍下31分5籃板11助攻，維金斯27分11籃板3助攻，湯普森19分，格林10分5籃板5助攻，普爾10分。末節關鍵時刻，獨行俠打出11比2衝擊波，將分差追到只剩下5分，但普爾命中三分，奠定勝局。勇士內線46分，比獨行俠多出12分，是取勝關鍵。

獨行俠的東契奇得到40分。（熱心讀者供圖）
獨行俠的東契奇得到40分。（熱心讀者供圖）

波特（Otto Porter Jr.）拿到2分，只上場7分鐘就因為左腳酸痛而離場。獨行俠的東契奇（Luka Doncic）40分11籃板3助攻2蓋帽，丁威迪（Spencer Dinwiddie）26分。

柯瑞入帳31分。（熱心讀者供圖）
柯瑞入帳31分。（熱心讀者供圖）

雙方在防守都是優先封鎖外線。獨行俠是在外圍包夾柯瑞，逼迫他傳球。但勇士依然依靠掩護、擋拆，給柯瑞創造投籃空間。針對東契奇的超強得分能力，勇士一直用聯防、柯瑞延誤或換防等方式破解。一旦東契奇呼叫擋拆，柯瑞先跑出來擋住他的投籃空間，再迅速回歸原有防守位置，不給對手輕易投三分機會，此舉是欺負獨行俠持球手不多的缺點。

湯普森拿到19分。（熱心讀者供圖）
湯普森拿到19分。（熱心讀者供圖）

上一場，勇士利用柯瑞等射手的扯動，內線瘋狂碾壓獨行俠，油漆區得分62分，比獨行俠多出32分。光是魯尼一人，就有21分12籃板入帳，被評為場上最佳球員。

維金斯入帳27分11籃板3助攻。（熱心讀者供圖）
維金斯入帳27分11籃板3助攻。（熱心讀者供圖）

獨行俠本場改變進攻策略。讓布朗森（Jalen Brunson）、丁威迪輪番突破衝擊內線，逼迫勇士收縮防守陣容，再經過傳導球，希望給外線射手創造更好的投射空間。不過，因為勇士輪轉迅速，且獨行俠球員手感不好，他們並未獲得太多的三分機會。獨行俠球員布洛克（Reggie Bullock）三分7中0，全場10投0中，一分未得。全場獨行俠三分45中13，命中率僅僅28.9%。

勇士 柯瑞 波特

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