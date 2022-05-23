金山首個華人主題文化區 日落區成立

日落區中華文化區成為舊金山第一個以華人文化為主題所建立的文化區。（記者王子涵／攝影）

慶祝日落區成立中華文化區（Sunset Chinese Cultural District）活動，22日在外日落區農夫市場及工藝坊舉行，包括73家當地小商業、社區領袖共襄盛舉。日落區中華文化區是舊金山 第一個以華人 文化為主題所建立的文化區，也是舊金山確立的第九個文化區。

如今日落區是舊金山除華埠以外，華人最主要的居住地之一。1850年代，遠離市中心的日落區杳無人煙，充滿沙丘，因而被稱為外土（Outer Lands）。由於移民潮，政府的種族政策，以及華人人口增長等原因，一百多年後這裡成為舊金山市人口最稠密的社區之一。

舊金山市議會在2021年7月一致通過支持建設日落區華人文化區的計畫，以保護有形和無形的文化元素，定義社區的文化特徵，包括建築物、廣場、公園、壁畫、節日、傳統等。而日本城文化區、南市場菲律賓文化區、卡斯楚LGBTQ+文化區等8個區域都隸屬舊金山文化區項目中，中華文化區是舊金山東部唯一的一個文化區。

第四區市議員馬兆明（Gordon Mar）與日落區非營利社區機構共同合作，發起日落區華人文化區工作組，以在日落區華裔 社區中培育文化和經濟活力為目標。

馬兆明表示，感謝日落區貿易商會（Sunset Mercantile）每周舉辦農夫市場及工藝坊活動，支持當地小商業經濟。他說，中華文化區的想法在疫情大流行之前就被提出，在籌備的過程中，華裔社區向工作組表達了他們的困難，所遭受的仇視事件以及對公共安全的擔憂。

馬兆明說：「看到其他8個文化區在城市的幫助下，持續得到提升，重新獲得活力，我便向市長提出了建立中華文化區的可能。很高興經過兩年的籌備，這個提議被市議會通過。」

他表示，當天的慶祝活動以及熱鬧的農夫市場都是文化區成果的一部分，工作組將團結日落區所有的多元化族裔在一起。

日落區貿易商會領袖佩蒂特（Angie Petitt）表示，很榮幸能夠成為日落區中華文化區的一部分，未來希望將社區團結在一起，繼續幫助亞裔群體以及小商業主。